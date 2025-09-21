تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي بالرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية، عن مخاوف بشأن إصابة نوني مادويكي لاعب نادي أرسنال.

وتعرض مادويكي للإصابة خلال مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي بالأمس في الدوري الإنجليزي.

وبحسب كون هاريسون صحفي شبكة بي بي سي، والمختص في نقل أخبار أرسنال، فإن هناك مخاول لدى أرسنال لتكون إصابة مادويكي بقطع في الرباط الصليبي.

فحوصات طبية لتحديد إصابة مادويكي

ومن المفترض أن يخضع مادويكي لفحوصات طبية مساء اليوم الاثنين، لتحديد حجم إصابته.

وأكد الصحفي الموثوق، أن فترة غياب مادويكي عن أرسنال ستكون كبيرة هذا الموسم.

وانضم مادويكي إلى أرسنال قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون إسترليني.

وشارك مادويكي في 6 مباريات مع أرسنال هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.

وكان أرسنال قد خطف تعادلًا قاتلًا أمام مانشستر سيتي 1-1 بالأمس، على ملعب الإمارات في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.