المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي بالرباط الصليبي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:01 م 22/09/2025
مادويكي

مادويكي

كشفت تقارير صحفية، عن مخاوف بشأن إصابة نوني مادويكي لاعب نادي أرسنال.

وتعرض مادويكي للإصابة خلال مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي بالأمس في الدوري الإنجليزي.

وبحسب كون هاريسون صحفي شبكة بي بي سي، والمختص في نقل أخبار أرسنال، فإن هناك مخاول لدى أرسنال لتكون إصابة مادويكي بقطع في الرباط الصليبي.

فحوصات طبية لتحديد إصابة مادويكي

ومن المفترض أن يخضع مادويكي لفحوصات طبية مساء اليوم الاثنين، لتحديد حجم إصابته.

وأكد الصحفي الموثوق، أن فترة غياب مادويكي عن أرسنال ستكون كبيرة هذا الموسم.

وانضم مادويكي إلى أرسنال قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون إسترليني.

وشارك مادويكي في 6 مباريات مع أرسنال هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.

وكان أرسنال قد خطف تعادلًا قاتلًا أمام مانشستر سيتي 1-1 بالأمس، على ملعب الإمارات في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

 

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي مادويكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg