صلاح: 3 فرق ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:38 م 22/09/2025
صلاح

محمد صلاح بقميص ليفربول في 2025-2026

يعتقد اللاعب المصري محمد صلاح أن 3 فرق فقط قادرة على منافسة نادي ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحمل ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025، متفوقًا على أرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب بفضل مساهمات محمد صلاح الذي سجل 29 هدفًا وصنع 18 آخر، كأكثر من سجل وصنع.

تصريحات صلاح عن سباق الدوري الإنجليزي

حل صلاح ضيفًا على قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية، ليتحدث بشأن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2025-2026.

وقال صلاح تعليقًا على أهداف ليفربول المتأخرة في الدوري الإنجليزي: "من الجيد إظهار ردة فعل سريعة واستجابة سريعة لما يحدث في الدقائق الأخيرة، كما فعلنا ضد بورنموث ونيوكاسل يونايتد.. نحن دائمًا ما نؤمن بحظوظنا حتى النهاية".

وأضاف صلاح: "يجب أن يكون هناك توازن بين الدفاع والوسط والهجوم إذا أردنا الفوز بالدوري الإنجليزي.. استقبال أهداف كثيرة ليس إشارة جيدة، ويجب علينا إصلاح هذا الأمر خصوصًا أننا نتلقى الكثير من الأهداف من هجمات مرتدة".

قبل أن يختتم: "أعتقد أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستنحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي.. هؤلاء هم الأربعة الكبار".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

