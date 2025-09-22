توج السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب فريق أرسنال الحالي، وسبورتنج لشبونة السابق، بجائزة جيرد مولر، لأفضل هداف عن الموسم الماضي، على صعيد الأندية والمنتخبات معًا، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية المقام في باريس مساء اليوم.

كم سجل فيكتور جيوكيريس الفائز بجائزة جيرد مولر؟

وسجل المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس 54 هدفًا مع فريقه سبورتنج لشبونة، خلال 52 مباراة فقط بمختلف المسابقات، كما أحرز 9 أهداف آخرى مع منتخب السويد.

جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم المنقضي، على صعيد النادي والمنتخب معًا، تقاسمها كيليان مبابي نجم ريال مدريد وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ في النسخة الماضية، برصيد 52 هدفًا لكلا منهما.

وكان قد تم استحداث الجائزة منذ نسخة عام 2021، ويعد ليفاندوفسكي الأكثر فوزًا بها برصيد مرتين.

وسبق وأن توج بهذه الجائزة 4 لاعبين فقط هم: روبرت ليفاندوفسكي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، هاري كين.

تصريحات فيكتور جيوكيريس بعد الفوز بجائزة جيرد مولر

وقال جيوكيريس عقب تتويجه بالجائزة: "قضينا موسمًا رائعًا وفزت بالدوري والكأس، ولدي ذكريات رائعة ستبقى دائمًا، أن أتمكن من الوقوف هنا هو إحساس رائع".

وتابع: "دائمًا ما كنت أرغب في تسجيل الأهداف، وهذا اعتراف بجهودي، كانت هناك لحظات صعبة في مسيرتي، لكن الآن هذه لحظة فخر بالنسبة لي، والآن أبدأ فترة رائعة في مسيرتي مع نادي أرسنال، وأتمنى أن أحقق ذكريات رائعة جديدة".

وعلى صعيد السيدات، حصلت إيوا باجور لاعبة برشلونة، على جائزة جيرد مولر، لأفضل هدافة على صعيد أندية ومنتخبات السيدات.