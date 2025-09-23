المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سيغيب لبضعة أسابيع".. أرتيتا يكشف تطورات إصابة مادويكي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:48 م 23/09/2025
مادويكي

مادويكي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تطورات إصابة النجم الإنجليزي نوني مادويكي جناح الفريق.

مادويكي تعرض لإصابة في الركبة في مباراة أرسنال الماضية ضد مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 1-1.

أرتيتا يكشف تطورات إصابة مادويكي

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجانرز: "نعم، يبدو أن نوني مادويكي سيغيب لبضعة أسابيع".

وأضاف: "ربما سنضطر لإجراء فحص بالأشعة له مرة أخرى الأسبوع المقبل، شعر بشيء ما في بداية المباراة وحاول الاستمرار، وفي الاستراحة كان متألمًا جدًا، لذا دعونا نرى".

وأتم مدرب أرسنال: "مادويكي كان محبطًا للغاية، من المخيب للآمال جدًا رؤيته وهو في حالة جيدة، بدا وكأنه تهديد حقيقي، كان يُظهر بعض الثبات والانسجام مع الفريق، وبدا تهديدًا حقيقيًا، لذا فهذه خسارة كبيرة لنا".

جدير بالذكر أن مادويكي انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف، وشارك في جميع مباريات الفريق الـ6 التي لعبها "الجانرز" حتى الآن في موسم 2025-2026.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما أي إسهامات تهديفية بقميص أرسنال حتى الآن.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مادويكي أرتيتا

