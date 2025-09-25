المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. غياب الخطيب.. راحة الزمالك.. وعودة بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:44 ص 25/09/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

نشر "يلا كورة" مجموعة من الأخبار الهامة، على مدار يوم الأربعاء، أبرزها غياب محمود الخطيب رئيس الأهلي عن اجتماع المجلس، وحصول فريق الزمالك على راحة من التدريبات الخميس.

وجاءت أبرز أخبار الأربعاء، على النحو التالي:

تذاكر الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها أيام السبت 27، الأحد 28، والاثنين 29 سبتمبر، وذلك عبر موقعها الرسمي.

قمة الأهلي والزمالك.. فتح باب الحجز لتذاكر الجولة التاسعة من الدوري

موقف 8 لاعبين من القمة

بدأ فريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الاستعداد لمباراة الأهلي في قمة الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

عودة ثلاثي.. موقف 8 لاعبين من الزمالك قبل قمة الأهلي بالدوري (صور)

استمرار غياب الخطيب

غاب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اجتماع المجلس الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

مصدر لـ"يلا كورة": الخطيب يواصل الغياب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي

مفاوضات الأهلي وبرونو لاج

تبقى هناك نقطة فاصلة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والبرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لإتمام صفقة تدريبه للفريق الأحمر بشكل نهائي.

"لم يتوصلا لاتفاق".. يلا كورة يكشف تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلي وبرونو لاج

محامي برونو لاج يتحدث

أكد لويس ميجيل محامي برونو لاج، مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، على وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة الحالي.

محامي برونو لاج لـ"يلا كورة": تلقينا عرضًا من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق

وديتان لمنتخب مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، على المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.

استعدادًا لكأس العرب.. منتخب مصر يواجه المغرب والبحرين وديًا

إصابة النني

غادر محمد النني، لاعب نادي الجزيرة ومنتخب مصر، مباراة فريقه أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري الإماراتي، بعد تعرضه لإصابة.

متأثرًا بإصابته.. النني يغادر مباراة الجزيرة أمام الوحدة

وصول بيراميدز

وصلت بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في إنتركونتيننتال.

"يبدأ التحضير لطلائع الجيش".. بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد الفوز على أهلي جدة

انتخابات الأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة القادم يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

"يُغلق يوم 3 أكتوبر".. قناة الأهلي تكشف موعد فتح باب الترشح للانتخابات

سرية قبل القمة

قرر النادي الأهلي فرض السرية التامة على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة.

قناة الأهلي: الجهاز الفني يفرض السرية الكاملة على التدريبات قبل قمة الزمالك

راحة للزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على منح لاعبي الأبيض راحة من التدريبات اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

بقرار من فيريرا.. الزمالك يلتقط الأنفاس قبل مواجهة الأهلي

قرعة كاراباو

أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، عن عدة مواجهات هامة بين أندية "بريميرليج"، وجاء ذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من المسابقة.

قرعة كأس كاراباو.. ليفربول أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضد سوانزي

 

