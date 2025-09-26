المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 6 مواسم.. ليفربول يستهدف رقما غائبا في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:52 م 26/09/2025
ليفربول

ليفربول

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس بملعب "سيلهيرست بارك" في الخامسة مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد بالعلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، ليعتلي صدارة بريميرليج برصيد 15 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وانتصر ليفربول على بورنموث، نيوكاسل يونايتد، أرسنال، بيرنلي، وإيفرتون.

ويسعى الريدز للفوز على كريستال بالاس، ليحقق الانتصار في أول 6 مباريات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وذلك للمرة الخامسة.

وسبق لليفربول الفوز في أول 6 مباريات بالدوري في مواسم 1978-1979 (ستة)، و1990-1991 (ثمانية)، و2018-19 (ستة)، و2019-2020 (ثمانية).

وكان 2019-2020 هو آخر موسم لليفربول يحقق فيه الفوز بأول 6 مباريات بالدوري.

الهدف الـ250 ومطاردة روني.. ماذا ينتظر صلاح في مباراة كريستال بالاس وليفربول؟

محمد صلاح مباريات الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي كريستال بالاس ضد ليفربول بالاس ضد ليفربول

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

