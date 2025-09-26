يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس بملعب "سيلهيرست بارك" في الخامسة مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد بالعلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، ليعتلي صدارة بريميرليج برصيد 15 نقطة.

وانتصر ليفربول على بورنموث، نيوكاسل يونايتد، أرسنال، بيرنلي، وإيفرتون.

ويسعى الريدز للفوز على كريستال بالاس، ليحقق الانتصار في أول 6 مباريات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وذلك للمرة الخامسة.

وسبق لليفربول الفوز في أول 6 مباريات بالدوري في مواسم 1978-1979 (ستة)، و1990-1991 (ثمانية)، و2018-19 (ستة)، و2019-2020 (ثمانية).

وكان 2019-2020 هو آخر موسم لليفربول يحقق فيه الفوز بأول 6 مباريات بالدوري.

