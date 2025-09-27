أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، تنطلق بحلول الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، على ملعب مجتمع جي تيك، لحساب الجولة السادسة من البريميرليج.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 7 نقاط، بينما برينتفورد لديه 4 نقاط فقط، يتواجد بهم في المرتبة الـ17.

تشكيل مانشستر يونايتد

ويشهد تشكيل مانشستر يونايتد عودة ماتيوس كونيا للتشكيل الأساسي، بعدما كان شارك بديلًا في مواجهة تشيلسي الأخير، التي حسمها اليونايتد لصالحه، ويأتي التشكيل الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارت، برونو فرنانديز، باتريك دورجو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

يتواجد على دكة البدلاء:

ماسون ماونت، جوشوا زيركزي، ليني يورو، توم هيتون، آيدن هيفن، سيني لامنس، تايلر فريدريكسون، دييجو ليون وكوبي ماينو.