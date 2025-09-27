المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

كونيا أساسيًا.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في البريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:44 م 27/09/2025
مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايد

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، تنطلق بحلول الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، على ملعب مجتمع جي تيك، لحساب الجولة السادسة من البريميرليج.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 7 نقاط، بينما برينتفورد لديه 4 نقاط فقط، يتواجد بهم في المرتبة الـ17.

تشكيل مانشستر يونايتد

ويشهد تشكيل مانشستر يونايتد عودة ماتيوس كونيا للتشكيل الأساسي، بعدما كان شارك بديلًا في مواجهة تشيلسي الأخير، التي حسمها اليونايتد لصالحه، ويأتي التشكيل الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارت، برونو فرنانديز، باتريك دورجو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

يتواجد على دكة البدلاء:

ماسون ماونت، جوشوا زيركزي، ليني يورو، توم هيتون، آيدن هيفن، سيني لامنس، تايلر فريدريكسون، دييجو ليون وكوبي ماينو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برينتفورد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

