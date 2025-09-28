حصد نادي توتنهام هوتسبير نقطة ثمينة أمام ضيفه وولفرهامبتون ووندرز بفضل هدف في الدقائق الـ+90.

وحل وولفرهامبتون ضيفًا على توتنهام في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

توتنهام ينجو أمام وولفرهامبتون

تقدم وولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 54 من كرة ثابتة تسببت في فوضى داخل منطقة جزاء توتنهام، ليحول المدافع الأوروجواياني سانتياجو بوينو الكرة إلى هدف في شباك فيكاريو.

وحاول توتنهام العودة أمام وولفرهامبتون، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 90+4.

وسجل البرتغالي جواو بالينيا هدف توتنهام من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك وولفرهامبتون، بعد أن فشل الحارس جونستون في التصدي لها.

وفرط توتنهام في الصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصبح ثالثًا بـ11 نقطة.

من جانبه، ظل وولفرهامبتون في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي، لكنه حصد أخيرًا نقطته الأولى هذا الموسم بعد 5 خسائر متتالية.