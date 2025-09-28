المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في الـ+90.. توتنهام ينجو من فخ الهزيمة أمام وولفرهامبتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:06 ص 28/09/2025
توتنهام

من مباراة توتنهام وولفرهامبتون

حصد نادي توتنهام هوتسبير نقطة ثمينة أمام ضيفه وولفرهامبتون ووندرز بفضل هدف في الدقائق الـ+90.

وحل وولفرهامبتون ضيفًا على توتنهام في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

توتنهام ينجو أمام وولفرهامبتون

تقدم وولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 54 من كرة ثابتة تسببت في فوضى داخل منطقة جزاء توتنهام، ليحول المدافع الأوروجواياني سانتياجو بوينو الكرة إلى هدف في شباك فيكاريو.

وحاول توتنهام العودة أمام وولفرهامبتون، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 90+4.

وسجل البرتغالي جواو بالينيا هدف توتنهام من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك وولفرهامبتون، بعد أن فشل الحارس جونستون في التصدي لها.

وفرط توتنهام في الصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصبح ثالثًا بـ11 نقطة.

من جانبه، ظل وولفرهامبتون في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي، لكنه حصد أخيرًا نقطته الأولى هذا الموسم بعد 5 خسائر متتالية.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام وولفرهامبتون

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

مباشر
اليابان - شباب

اليابان - شباب

2 0
مصر - شباب

مصر - شباب

70

فرصة لمنتخب اليابان بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
