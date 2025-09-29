المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديلي ميل: تشيلسي لا يفكر في إقالة ماريسكا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:24 ص 29/09/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

كشفت صحيفة ديلي ميل، أن إدارة نادي تشيلسي، لا تفكر في إقالة المدير الفني إنزو ماريسكا من منصبه، رغم النتائج المتعثرة التي تعرض لها خلال بداية الموسم الجاري 2025-2026.

وأكدت الصحيفة أن إدارة تشيلسي وضعت في حساباتها طرد الثنائي روبرت سانشيز وتشالوباه، خلال مواجهتي مانشستر يونايتد وبرايتون، مما ساهم في سقوط البلوز بفخ الهزيمة لمواجهتين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن تشيلسي كان قد خسر 5 مباريات فقط في الأشهر الستة الماضية، وطُرد لاعب واحد في أربع من تلك المباريات.

ورغم تعرض ماريسكا لانتقادات لاذعة من الجماهير، بسبب فشله في إدارة المباراتين الماضيتين، عقب حالتي الطرد، لكن إدارة تشيلسي لا تزال تثق في المدرب الإيطالي.

كما عانى ماريسكا من أزمة إصابات، حيث غاب عن صفوف تشيلسي الثنائي كول بالمر وليام ديلاب، بالإضافة لعدة غيابات آخرى، ويثق مسؤولو البلوز ثقة كاملة في قدرة مدربهم على استعادة مستوى الفريق.

وترى إدارة تشيلسي أن المدرب الإيطالي أثبت قدراته في الموسم الماضي، بتواجده في المربع الذهبي، بالإضافة لفوزه ببطولتي دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg