ديلي ميل: تشيلسي لا يفكر في إقالة ماريسكا

كشفت صحيفة ديلي ميل، أن إدارة نادي تشيلسي، لا تفكر في إقالة المدير الفني إنزو ماريسكا من منصبه، رغم النتائج المتعثرة التي تعرض لها خلال بداية الموسم الجاري 2025-2026.

وأكدت الصحيفة أن إدارة تشيلسي وضعت في حساباتها طرد الثنائي روبرت سانشيز وتشالوباه، خلال مواجهتي مانشستر يونايتد وبرايتون، مما ساهم في سقوط البلوز بفخ الهزيمة لمواجهتين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن تشيلسي كان قد خسر 5 مباريات فقط في الأشهر الستة الماضية، وطُرد لاعب واحد في أربع من تلك المباريات.

ورغم تعرض ماريسكا لانتقادات لاذعة من الجماهير، بسبب فشله في إدارة المباراتين الماضيتين، عقب حالتي الطرد، لكن إدارة تشيلسي لا تزال تثق في المدرب الإيطالي.

كما عانى ماريسكا من أزمة إصابات، حيث غاب عن صفوف تشيلسي الثنائي كول بالمر وليام ديلاب، بالإضافة لعدة غيابات آخرى، ويثق مسؤولو البلوز ثقة كاملة في قدرة مدربهم على استعادة مستوى الفريق.

وترى إدارة تشيلسي أن المدرب الإيطالي أثبت قدراته في الموسم الماضي، بتواجده في المربع الذهبي، بالإضافة لفوزه ببطولتي دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية.