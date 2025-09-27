المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوارديولا: رودري أخبرني أنه يعاني من آلام في ركبته

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:44 م 29/09/2025
رودري

رودري

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سبب غياب رودري عن مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 أمام بيرنلي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وغاب رودري عن مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، بشكل مفاجئ مما أثار الشكوك حول إصابة لاعب الوسط.

إصابة رودري قبل مباراة بيرنلي

وقال بيب جوارديولا عقب المباراة: "أثناء التدريب قبل المباراة، أخبرني رودري بأنه لا يستطيع اللعب، وقال لي ركبتي تؤلمني بشدة، لا أستطيع اللعب'".

وأضاف: "قلت له لن تلعب أنت، سيلعب شخص آخر".

وكان رودري قد خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي، في بداية الموسم الماضي.

شكوك حول انتكاسة رودري

وربما تعرض رودري لانتكاسة في نفس مكان إصابته الماضية، مما يثير الشكوك حوله.

وأصبح من غير المعروف، موقف رودري من مباراة موناكو المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة موناكو، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
