روني: فيرتز يلحق الضرر بأسلوب ليفربول.. وسوبوسلاي أفضل منه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:18 م 30/09/2025
فلوريان فيرتز لاعب ليفربول

فلوريان فيرتز لاعب ليفربول

وجه واين روني نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، انتقادات لاذعة لصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز، نجم فريق ليفربول الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد له مكان في خطة الريدز، مشيرًا إلى أن المجري دومينيك سوبوسلاي سيكون خيارًا أفضل منه حال رغبة سلوت في الدفع بلاعب وسط ثالث.

روني: فيرتز لا يقدم أداءً جيدًا.. وأنا متأكد أنه سيتحسن

وقال روني في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "لقد كان الأمر صعبًا على فيرتز، لا أعتقد أن هناك من يُنكر ذلك، سيبحث في أعماق نفسه لمحاولة إصلاح ذلك وإيجاد حل".

وتابع: "أعتقد أنه لعب جيدًا، ولكن عندما تتعاقد مع هذا العدد الكبير من اللاعبين كما فعل ليفربول، ويتعاقدون مع خط هجوم جديد تمامًا مع وجود محمد صلاح، فإن الجميع يتنافسون".

وأوضح: "أعتقد أن فيرتز هو من لا يقدم أداءً جيدًا على الأرجح، لديه قدرات كبيرة، لكنني لا أرى مكانه في الفريق، لقد جاء بمبلغ كبير، لكنه يُلحق الضرر بتوازن ليفربول وأسلوب لعبهم".

وأكمل: "فيرتز لاعب من الطراز الرفيع، وأنا متأكد من أنه سيتحسن، بالطبع سيتحسن، لكن بدايته كانت بطيئة، ولا شك في ذلك".

وواصل: "لقد رأيت لاعبين ينضمون إلى هذا الدوري، والأمر يستغرق وقتًا، بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بسعره، ولا باللاعب وقدراته، لا أرى مكانه ضمن خطة ليفربول مع سلوت".

وأتم: " هل هو لاعب خط وسط ثالث؟ بالنسبة لي، لا، إنه لاعب هجومي أكثر، لذا، إذا خُيّرتُ بينه وبين سوبوسلاي، فسأختار سوبوسلاي".

ولم يسجل اللاعب الألماني أي هدف مع ليفربول حتى الآن، كما أهدر فرصة محققة للتسجيل في اللقاء الماضي ضد كريستال بالاس، مما ساهم في خسارة الريدز بنهاية اللقاء، بنتيجة 2-1.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتا سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول فيرتز

