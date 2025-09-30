المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلوب يؤكد: لا أنوي العودة للتدريب في الوقت الحالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:10 م 30/09/2025
يورجن كلوب مدرب ليفربول

يورجن كلوب

لا ينوي يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريقي ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، العودة إلى التدريب مرة أخرى، لكنه لم يستبعد ذلك تماما.

وبعد رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، حصل كلوب على استراحة قبل أن يتم تعيينه في يناير الماضي رئيسا عالميا لكرة القدم في مجموعة "ريد بول"، مسؤولا عن الفرق التي تحمل علامة شركة مشروبات الطاقة حول العالم.

وعندما سُئل في مقابلة مع موقع "ذا أثليتيك" عما إذا كان متأكدا من أنه لن يعود للتدريب مجددا، أجاب: "هذا ما أعتقده".

وأضاف مدرب ليفربول السابق: "لكنكم لا تعلمون، عمري 58 عاما، إذا بدأت مجددا في سن الـ65، سيقول الجميع (لقد قلت إنك لن تفعل ذلك مرة أخرى) عفوا، كنت متأكدا تماما (عندما قلت ذلك)".

وأوضح المدرب الألماني: "هذا ما أعتقده الآن، لا أفتقد أي شيء".

وأكد كلوب أنه سعيد بحصوله على المزيد من وقت الفراغ، حيث قال "خلال ما يقرب من 25 عاما، حضرت حفل زفاف مرتين، أحدهما كان لي والآخر قبل شهرين".

وتابع: "خلال 25 عاما، ذهبت إلى السينما 4 مرات، جميعها في الأسابيع الثمانية الماضية، من الجميل الآن أن أتمكن من القيام بذلك".

وأتم: "زرت العديد من البلدان المختلفة كمدرب، ولم أر منها شيئا، فقط الفندق، أو ملعب المباراة، أو ملعب التدريب، لا شيء آخر، لكن الآن يمكنني الذهاب في إجازة، وأنا من يقرر متى أقوم بذلك".

