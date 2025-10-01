المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن ميونيخ يمنع نجمه من الرحيل إلى ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

04:04 م 01/10/2025
مايكل أوليسي

مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ

قررت إدارة بايرن ميونيخ العمل على تمديد عقد نجم الفريق، الفرنسي الدولي مايكل أوليس، بعد ارتباطه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي وسط منافسة من ليفربول ومانشستر سيتي.

وتعمل إدارة ليفربول على التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا في الصيف المقبل ليكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2027.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونيخ تعمل على تمديد عقد أوليس، والذي ينتهي في صيف 2026، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق "البافاري".

وانتقل الدولي الفرنسي إلى العملاق الألماني في صيف 2024 قادمًا من فريق كريستال بالاس في صفقة مالية قدرت بـ53 مليون يورو تقريبًا.

ويمتلك الجناح الفرنسي 14 مباراة في كافة المسابقات المحلية أو القارية، ليسجل 8 أهداف كما صنع مثلهم.

وبصورة إجمالية، خاض الجناح الفرنسي الدولي 64 مباراة في كافة المسابقات ليسجل 25 هدفًا بجانب صناعة 29 تمريرة.

ليفربول بايرن ميونيخ مانشستر سيتي الدوري الألماني مايكل أوليس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg