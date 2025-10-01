بايرن ميونيخ يمنع نجمه من الرحيل إلى ليفربول

قررت إدارة بايرن ميونيخ العمل على تمديد عقد نجم الفريق، الفرنسي الدولي مايكل أوليس، بعد ارتباطه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي وسط منافسة من ليفربول ومانشستر سيتي.

وتعمل إدارة ليفربول على التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا في الصيف المقبل ليكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2027.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونيخ تعمل على تمديد عقد أوليس، والذي ينتهي في صيف 2026، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق "البافاري".

وانتقل الدولي الفرنسي إلى العملاق الألماني في صيف 2024 قادمًا من فريق كريستال بالاس في صفقة مالية قدرت بـ53 مليون يورو تقريبًا.

ويمتلك الجناح الفرنسي 14 مباراة في كافة المسابقات المحلية أو القارية، ليسجل 8 أهداف كما صنع مثلهم.

وبصورة إجمالية، خاض الجناح الفرنسي الدولي 64 مباراة في كافة المسابقات ليسجل 25 هدفًا بجانب صناعة 29 تمريرة.