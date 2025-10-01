بايرن ميونيخ يمنع نجمه من الرحيل إلى ليفربول

أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
149
-
عدد المباريات60
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
"بما يتوافق مع حالته الصحية".. الخطيب يعلن استمرار مشواره داخل الأهلي
8 محاولات لم تكتمل.. أين وصلت مفاوضات الأهلي لاختيار مدربه الأجنبي؟ (صور)
ماذا يحتاج منتخب مصر للشباب لتخطي مرحلة المجموعات في كأس العالم؟
مصدر لـ "يلا كورة": محاولات من مجلس الزمالك لإنهاء أزمة المستحقات قبل لقاء المحلة
"قد ألعب لألمانيا".. من هو تيبو غبريال المحترف المصري الذي خطف الأنظار مع منتخب الشباب؟
إعلان