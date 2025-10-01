يعيش روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تحت ضغط متزايد بعد البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تحقيق فوزين فقط في أول ست جولات، إضافة إلى الخروج المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية، كان مصير المدرب البرتغالي محل جدل واسع داخل النادي وخارجه.

ثقة الإدارة رغم الإخفاقات

وبحسب ما أورده تقرير في موقع "caughtoffside"، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تفكر في اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبل أموريم.

الإدارة، التي عانت من تغييرات متكررة في الجهاز الفني خلال السنوات الأخيرة، ترى أن الاستقرار يمنح المدرب فرصة أفضل لتصحيح الأوضاع.

كما أن المدرب البرتغالي يحظى بدعم غرفة الملابس، حيث يقدر اللاعبون شخصيته وأسلوبه.

البدائل مطروحة

ورغم منح الثقة، فإن إدارة يونايتد تضع بعض الأسماء على رادارها تحسبًا لأي تطورات.

ويأتي جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، على رأس قائمة المرشحين لخلافة أموريم في حال اتخاذ قرار التغيير.

مهمة صعبة في أولد ترافورد

من جانبه، أكد أموريم أنه لا يعتزم تغيير فلسفته التدريبية بشكل جذري، لكنه يدرك الحاجة إلى إدخال تعديلات على بعض الجوانب التكتيكية.

ومع قلة ارتباطات الفريق الأوروبية هذا الموسم، يملك المدرب وقتًا إضافيًا للعمل مع لاعبيه في التدريبات من أجل تحسين الأداء.