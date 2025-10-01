المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 1
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم البداية الكارثية.. لماذا لا يريد يونايتد إقالة أموريم الآن؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:27 م 01/10/2025
روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

روبن أموريم

يعيش روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تحت ضغط متزايد بعد البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تحقيق فوزين فقط في أول ست جولات، إضافة إلى الخروج المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية، كان مصير المدرب البرتغالي محل جدل واسع داخل النادي وخارجه.

مانشستر يونايتد يبحث عن حارس جديد في يناير

ثقة الإدارة رغم الإخفاقات

وبحسب ما أورده تقرير في موقع "caughtoffside"، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تفكر في اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبل أموريم.

الإدارة، التي عانت من تغييرات متكررة في الجهاز الفني خلال السنوات الأخيرة، ترى أن الاستقرار يمنح المدرب فرصة أفضل لتصحيح الأوضاع.

كما أن المدرب البرتغالي يحظى بدعم غرفة الملابس، حيث يقدر اللاعبون شخصيته وأسلوبه.

البدائل مطروحة

ورغم منح الثقة، فإن إدارة يونايتد تضع بعض الأسماء على رادارها تحسبًا لأي تطورات.

ويأتي جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، على رأس قائمة المرشحين لخلافة أموريم في حال اتخاذ قرار التغيير.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

مهمة صعبة في أولد ترافورد

من جانبه، أكد أموريم أنه لا يعتزم تغيير فلسفته التدريبية بشكل جذري، لكنه يدرك الحاجة إلى إدخال تعديلات على بعض الجوانب التكتيكية.

ومع قلة ارتباطات الفريق الأوروبية هذا الموسم، يملك المدرب وقتًا إضافيًا للعمل مع لاعبيه في التدريبات من أجل تحسين الأداء.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد سبورتينج لشبونة الدوري الإنجليزي الممتاز روبن أموريم جاريث ساوثجيت دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg