ليفربول يترقب.. كريستال بالاس يحدد بديلين بعد قرار جويهي

محمد همام

كتب - محمد همام

11:05 ص 02/10/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

بدأ نادي كريستال بالاس البحث عن بديل لقائد الفريق مارك جويهي، بعد اقتراب الأخير من مغادرة النادي اللندني، في ظل نهاية عقده المرتقبة صيف 2026.

وكان جويهي قد قرر في وقت سابق عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس، واقترب من الانتقال إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة كريستال بالاس حددت كلًا من جوش أتشيمبونج، مدافع تشيلسي، وعثمان ديوماندي، مدافع سبورتينغ لشبونة، كخيارين محتملين لتعويض رحيل جويهي المرتقب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود اهتمام من نادي ريال مدريد باللاعب الدولي الإنجليزي، لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.

ويملك جويهي، صاحب الـ25 عامًا، الحق في التفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيدًا لانتقاله مجانًا مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت في وقت سابق عن عدم وجود نية لدى ليفربول للتفاوض مع كريستال بالاس من أجل شراء ما تبقى من عقد جويهي في يناير المقبل.

لكن موقف "الريدز" قد يتغير، بعد إصابة المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتشير التقارير إلى أن ليوني سيغيب عن الملاعب لفترة قد تمتد إلى عام كامل، ما قد يدفع إدارة ليفربول للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز الخط الخلفي، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة.

الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد الدوري الإسباني مارك جويهي

