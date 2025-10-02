المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول في وضع مقلق.. صدارة غير مقنعة وأزمات متزايدة قبل مواجهة تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:19 م 02/10/2025
ليفربول

ليفربول

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام تشيلسي السبت المقبل في البريميرليج، وسط أجواء من القلق بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس بالدوري وجالاتا سراي في دوري الأبطال.

الهزيمتان المتتاليتان فتحتا باب التساؤلات حول حقيقة مستوى الريدز هذا الموسم، خاصة أن الإحصائيات تُظهر أن الفريق يتصدر جدول الدوري بفارق نقطتين فقط، لكنه وفق جدول التوقعات الإحصائي الخاص بـ"سكاي سبورتس" (المبني على معدلات xG) لا يتجاوز المركز السابع، خلف مانشستر يونايتد.

أزمات هجومية ودفاعية

الفعالية الهجومية، ليفربول تفوق رقميًا على خصومه في مباراتين فقط من أصل ست في الدوري هذا الموسم، فيما يعاني محمد صلاح من تراجع في الحسم مقارنة بالمواسم السابقة.

الكرات الثابتة، دفاع الفريق بدا مهتزًا في مواجهة بالاس، حيث استقبل هدفين من كرات ثابتة. ورغم أن ليفربول لم يستقبل سوى 10 أهداف من مواقف مشابهة طوال الموسم الماضي، إلا أن الرقم وصل إلى 4 أهداف بالفعل هذا الموسم.

الإصابات، الوضع تعقد أكثر بخروج الحارس الأساسي أليسون مصابًا أمام جالطة سراي، ليغيب عن مواجهة تشيلسي المرتقبة.

هل هي مجرد كبوة؟

رغم البداية القوية، تُشير البيانات إلى أن ليفربول استفاد من لحظات متأخرة لحسم بعض مبارياته، ما يجعل الصدارة الحالية أقل استقرارًا مما تبدو عليه.

ويبقى السؤال، هل يتجاوز أرني سلوت هذه العثرة سريعًا، أم أن الأزمات التكتيكية والبدنية ستطيح ببطل إنجلترا خارج سباق القمة مبكرًا؟.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

