لم تكن مهمة آرني سلوت سهلة منذ توليه قيادة ليفربول خلفًا ليورجن كلوب.

ورغم التعاقدات الضخمة والآمال الكبيرة، إلا أن الهزيمتين الأخيرتين في أسبوع واحد أعادتا الشكوك وأظهرتا هشاشة مشروعه الجديد.

صفقات جديدة بلا تأثير

كان من المنتظر أن يصنع فلوريان فيرتز الفارق بعد وصوله من باير ليفركوزن مقابل 137 مليون يورو، لكنه خيّب الآمال باكتفائه بتمريرة حاسمة واحدة.

أداؤه الباهت أفقده ثقة الجماهير، حتى مع إصرار المدرب على إشراكه أساسيًا.

موقف إيكيتيكي من المشاركة أمام تشيلسي

أما جيريمي فريمبونج، خليفة ألكسندر-أرنولد المعلن، فقد عانى من الإصابات وضعف الأداء، فيما اضطر سلوت للاعتماد على دومينيك زوبوسزلاي كظهير أيمن مؤقت.

في المقابل، قدم كل من كيركيز وهوجو إيكيتيكي إشارات إيجابية، لكنهما تعرضا أيضًا لانتقادات بسبب سلوكيات داخل الملعب.

أما ألكسندر إيزاك، فلا يزال بعيدًا عن مستواه البدني المعهود بعد رحيله الصعب عن نيوكاسل.

خط الدفاع.. نقطة ضعف قاتلة

لم ينج خط الدفاع من الانتقادات، خصوصًا إبراهيما كوناتي، الذي تراجع مستواه بشكل واضح في المواجهات الثنائية.

أمام نابولي، بدا عاجزًا أمام أوسيمين، بينما أصبح ليفربول واحدًا من أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الكرات الثابتة، وهو أمر يثير الاستغراب في وجود فان دايك.

صلاح ورحلة البحث عن الانسجام

النجم المصري محمد صلاح، رغم تسجيله 3 أهداف وصناعته 3 أخرى في 9 مباريات، لا يزال بعيدًا عن مستواه القيادي المعتاد.

التركيز المفقود وعدم الانسجام مع الصفقات الجديدة يزيد من أزمات ليفربول، الذي يبدو أنه لن يستعيد بريقه إلا بعودة صلاح إلى قمة مستواه.