المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

29 29
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

0 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

0 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

0 0
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

0 0
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح الأمل الوحيد.. هل ينجح سلوت في إنقاذ مشروعه مع ليفربول؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 02/10/2025
سلوت

آرني سلوت

لم تكن مهمة آرني سلوت سهلة منذ توليه قيادة ليفربول خلفًا ليورجن كلوب.

ورغم التعاقدات الضخمة والآمال الكبيرة، إلا أن الهزيمتين الأخيرتين في أسبوع واحد أعادتا الشكوك وأظهرتا هشاشة مشروعه الجديد.

صفقات جديدة بلا تأثير

كان من المنتظر أن يصنع فلوريان فيرتز الفارق بعد وصوله من باير ليفركوزن مقابل 137 مليون يورو، لكنه خيّب الآمال باكتفائه بتمريرة حاسمة واحدة.

أداؤه الباهت أفقده ثقة الجماهير، حتى مع إصرار المدرب على إشراكه أساسيًا.

موقف إيكيتيكي من المشاركة أمام تشيلسي

أما جيريمي فريمبونج، خليفة ألكسندر-أرنولد المعلن، فقد عانى من الإصابات وضعف الأداء، فيما اضطر سلوت للاعتماد على دومينيك زوبوسزلاي كظهير أيمن مؤقت.

في المقابل، قدم كل من كيركيز وهوجو إيكيتيكي إشارات إيجابية، لكنهما تعرضا أيضًا لانتقادات بسبب سلوكيات داخل الملعب.

أما ألكسندر إيزاك، فلا يزال بعيدًا عن مستواه البدني المعهود بعد رحيله الصعب عن نيوكاسل.

خط الدفاع.. نقطة ضعف قاتلة

لم ينج خط الدفاع من الانتقادات، خصوصًا إبراهيما كوناتي، الذي تراجع مستواه بشكل واضح في المواجهات الثنائية.

أمام نابولي، بدا عاجزًا أمام أوسيمين، بينما أصبح ليفربول واحدًا من أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الكرات الثابتة، وهو أمر يثير الاستغراب في وجود فان دايك.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

صلاح ورحلة البحث عن الانسجام

النجم المصري محمد صلاح، رغم تسجيله 3 أهداف وصناعته 3 أخرى في 9 مباريات، لا يزال بعيدًا عن مستواه القيادي المعتاد.

التركيز المفقود وعدم الانسجام مع الصفقات الجديدة يزيد من أزمات ليفربول، الذي يبدو أنه لن يستعيد بريقه إلا بعودة صلاح إلى قمة مستواه.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا فان دايك إيزاك فيرتز كوناتي آرني سلوت فريمبونج انتقالات ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg