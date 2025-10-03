رسميًا.. توتنهام يعلن تجديد عقد بينتانكور

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تجديد عقد رودريجو بينتانكور لاعب وسط الفريق.

وكشف نادي توتنهام، عن توقيع اللاعب الأوروجواياني على عقد طويل الأمد مع النادي.

وقال رودريجو: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية وأنا سعيد للغاية بمواصلة قصتي مع هذا النادي الرائع."

وأضاف: "عائلتي سعيدة؛ لديّ أصدقاء وزملاء رائعون يعملون بجدّ كل يوم، أحبّ هذا النادي وأشعر بالارتياح هنا".

وتابع: "كان الفوز بالدوري الأوروبي لحظة رائعة ونريد البناء عليها الآن للفوز بمزيد من الألقاب".

وأتم: "لدينا مدرب جديد وقائد جديد وأريد الاستمتاع بالعديد من السنوات الأخرى في النادي".

ومن جانبه قال توماس فرانك، مدرب توتنهام: "أنا سعيد للغاية لأن رودريجو قد التزم بمستقبله مع النادي".

وأضاف: "إنه يظهر إيمانه بما نبني هنا وأننا نبدأ رحلة نأمل أن تكون مميزة حقًا."

منذ انضمامه إلى توتنهام من يوفنتوس في يناير 2022، شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 122 مباراة بألواننا حتى الآن، وسجل في تسع مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 72 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، وسجل ثلاثة أهداف، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولتين لكأس العالم.