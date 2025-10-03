المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. توتنهام يعلن تجديد عقد بينتانكور

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:37 م 03/10/2025
بينتانكور

بينتانكور

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تجديد عقد رودريجو بينتانكور لاعب وسط الفريق.

وكشف نادي توتنهام، عن توقيع اللاعب الأوروجواياني على عقد طويل الأمد مع النادي.

وقال رودريجو: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية وأنا سعيد للغاية بمواصلة قصتي مع هذا النادي الرائع."

وأضاف: "عائلتي سعيدة؛ لديّ أصدقاء وزملاء رائعون يعملون بجدّ كل يوم، أحبّ هذا النادي وأشعر بالارتياح هنا".

وتابع: "كان الفوز بالدوري الأوروبي لحظة رائعة ونريد البناء عليها الآن للفوز بمزيد من الألقاب".

وأتم: "لدينا مدرب جديد وقائد جديد وأريد الاستمتاع بالعديد من السنوات الأخرى في النادي".

ومن جانبه قال  توماس فرانك، مدرب توتنهام: "أنا سعيد للغاية لأن رودريجو قد التزم بمستقبله مع النادي".

وأضاف: "إنه يظهر إيمانه بما نبني هنا وأننا نبدأ رحلة نأمل أن تكون مميزة حقًا."

منذ انضمامه إلى توتنهام من يوفنتوس في يناير 2022، شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 122 مباراة بألواننا حتى الآن، وسجل في تسع مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 72 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، وسجل ثلاثة أهداف، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولتين لكأس العالم. 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام بينتانكور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg