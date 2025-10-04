المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أضاع الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:37 م 04/10/2025
تشيلسي

إنزو يحتفل بهدف فوز تشيلسي على ليفربول

أضاع نادي ليفربول صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما خسر اليوم السبت على يد مضيفه تشيلسي.

وتقدم تشيلسي ثم تعادل ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يسجل البرازيلي إستيفاو هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90+5.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

خسر ليفربول مباراته الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بعد أن تلقى الهزيمة الأولى على يد كريستال بالاس.

وتجرع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت مرارة الهزيمة أمام كريستال بالاس ثم تشيلسي على الترتيب بالسيناريو ذاته، إذ استقبلت شباكه هدفين في الدقائق الـ+90 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

وكان أرسنال تفوق في وقت سابق من اليوم السبت على وست هام يونايتد (2-0)، لينجح في اعتلاء صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم. 

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
فياريال

فياريال

47

ريال مدريد يتعادل أمام فياريال بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg