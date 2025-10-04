أضاع نادي ليفربول صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما خسر اليوم السبت على يد مضيفه تشيلسي.

وتقدم تشيلسي ثم تعادل ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يسجل البرازيلي إستيفاو هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90+5.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

خسر ليفربول مباراته الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بعد أن تلقى الهزيمة الأولى على يد كريستال بالاس.

وتجرع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت مرارة الهزيمة أمام كريستال بالاس ثم تشيلسي على الترتيب بالسيناريو ذاته، إذ استقبلت شباكه هدفين في الدقائق الـ+90 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

وكان أرسنال تفوق في وقت سابق من اليوم السبت على وست هام يونايتد (2-0)، لينجح في اعتلاء صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

