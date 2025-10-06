اختلفت حدة الانتقادات التي وجهها كل من واين روني وجاري لينيكر ودانييل ستوريدج وداني ميرفي إلى محمد صلاح، بعدما تراجع صاحب الـ33 عامًا عن تقديم المستويات المعهودة عنه مع نادي ليفربول هذا الموسم.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين وصناعة اثنين آخرين في 7 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي 2025-2026.

أداء صلاح

لم يقدم صلاح المستويات المأمولة منه في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام تشيلسي، إذ لم يسجل أو يصنع أو يراوغ أو حتى يسدد على المرمى، كما فقد الكرة 13 مرة، مع الفشل في الفوز بأي التحام أرضي من أصل 5 مواجهات.

ودافع الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن أداء صلاح بقوله عقب مباراة تشيلسي: "يعجبني أننا دائمًا ما نضعه في المكان الصحيح.. في النهاية هو إنسان، ولن يسجل جميع الفرص التي تتاح له". تتاح له".

ماذا قالوا عن تراجع صلاح في ليفربول؟

استمر اللاعبون السابقون في الحديث عن أداء صلاح مع ليفربول هذا الموسم، ليدلي روني ولينيكير وستوريدج وميرفي بالتصريحات التالية..

- واين روني (ثالث أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي): "صلاح كان تائهًا.. ربما علي فان دايك أن يخبره بأنه في حاجة إلى مساعدة الظهير الأيمن، هذا أمر مقلق، وربما كان على سلوت أن ينقله إلى العمق مثلما فعل فيرجسون مع كريستيانو رونالدو، لم يكن يدافع، لذا وضعه في المنتصف ليحافظ على التوازن، ويستفيد أيضًا من قدرته على حسم المباريات".

- داني ميرفي (لاعب وسط سابق في ليفربول): "دور صلاح لم يتغير، لكن الجماهير تبدأ في التركيز على الجانب الدفاعي عندما لا يسجل أهدافًا.. أعتقد أن الأمر قابل للحل، وليفربول يحتاج فقط إلى استعادة الهدوء والتركيز، وليس تغيير النظام بأكمله".

- جاري لينيكر (هداف كأس العالم 1986): "أعتقد أن صلاح يفتقد ألكسندر أرنولد، فالعلااقة بينهما كانت مميزة جدًا.. صحيح أنه كان يعاني من مشكلات دفاعية، لكن دائمًا كان هناك من يعاونه مثل سوبوسلاي أو هندرسون، وبالنسبة لي يبقى وزنه ذهبًا من الناحية الهجومية، ودائمًا ما قلت: لا تقلقوا من أخطائه في الدفاع لأن ما سيمنحه في الهجوم سيكون مذهلًا".

- دانييل ستوريدج (زميل سابق لصلاح في ليفربول): "عدد لمسات صلاح داخل منطقة الجزاء انخفض كثيرًا، ربما إلى النصف، مقارنة بالموسم الماضي.. ربما يحتاج إلى تغيير أسلوبه، لأن هناك لاعبين جدد في الفريق الآن، ولديهم توقعات مختلفة، لكنه سيبقى النجم الأول في ليفربول ولا أعتقد أنه مستعد في ذهنه للتخلي عن هذا الدور، ولا ينبغي ذلك، لأن أداءه في الموسم الماضي كان من الطراز العالمي".