نيوكاسل ينافس أرسنال على ضم أردا جولر

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

عاش جولر فترة صعبة على مدار الموسمين الماضيين مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي. وكانت هناك فرص لمغادرة جولر سابقا، مع تفكير بعض الأندية في ضمه، من بينها أرسنال الإنجليزي.

وذكر موقع "Football Insider" البريطاني أن نيوكاسل يتابع تطور جولر صاحب الـ20 عاما، وبات مستعدا لمنافسة أرسنال على ضمه.

لكن في الوقت الحالي لا يبدو جولر قريبا من مغادرة ريال مدريد، الذي يتمسك بأنه ليس للبيع.

جدير بالذكر أن جولر انضم إلى ريال مدريد قادما من فنربخشة التركي مقابل 24 مليون يورو بعقد حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب التركي في 10 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.