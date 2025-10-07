المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 0
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

0 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

0 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

نيوكاسل ينافس أرسنال على ضم أردا جولر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:39 م 07/10/2025
جولر

أردا جولر

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

عاش جولر فترة صعبة على مدار الموسمين الماضيين مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي. وكانت هناك فرص لمغادرة جولر سابقا، مع تفكير بعض الأندية في ضمه، من بينها أرسنال الإنجليزي.

وذكر موقع "Football Insider" البريطاني أن نيوكاسل يتابع تطور جولر صاحب الـ20 عاما، وبات مستعدا لمنافسة أرسنال على ضمه.

لكن في الوقت الحالي لا يبدو جولر قريبا من مغادرة ريال مدريد، الذي يتمسك بأنه ليس للبيع.

جدير بالذكر أن جولر انضم إلى ريال مدريد قادما من فنربخشة التركي مقابل 24 مليون يورو بعقد حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب التركي في 10 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد أردا جولر

