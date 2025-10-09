نفى أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، ما تردد حول رغبته في أن يتولى تدريب بايرن ميونخ الألماني.

كانت وسائل إعلام نمساوية قد ذكرت مؤخرا أن جلاسـنر "يحلم بتولي تدريب بايرن ميونخ يوما ما"، وأنه يرغب في إدراج بند خاص يسمح له بالرحيل إلى النادي البافاري في حال قرر تمديد عقده مع "النسور".

لكن جلاسنر رد في تصريحات لشبكة "oe24" النمساوية: "لم أعد أتابع وسائل الإعلام كثيرا، توقفت عن ذلك سواء بعد الفوز أو الخسارة، لأنني أدركت أن الكثير مما يُكتب مجرد هراء".

وأضاف: "قال أحدهم إنني أريد أن أصبح مدربًا لبايرن ميونخ، هذا يثير ضحكي، يتحدثون عني دون علمي، فكيف يعرف الآخرون ما أريده دون أن يتحدثوا معي أصلا؟".

جدير بالذكر أن اسم جلاسنر ارتبط بتدريب عدة فرق مؤخرا، من بينها مانشستر يونايتد.

