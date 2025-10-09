المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"يتحدثون عني دون علمي".. مدرب كريستال بالاس ينفي رغبته في تدريب بايرن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:40 ص 09/10/2025
جلاسنر

أوليفر جلاسنر

نفى أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، ما تردد حول رغبته في أن يتولى تدريب بايرن ميونخ الألماني.

كانت وسائل إعلام نمساوية قد ذكرت مؤخرا أن جلاسـنر "يحلم بتولي تدريب بايرن ميونخ يوما ما"، وأنه يرغب في إدراج بند خاص يسمح له بالرحيل إلى النادي البافاري في حال قرر تمديد عقده مع "النسور".

لكن جلاسنر رد في تصريحات لشبكة "oe24" النمساوية: "لم أعد أتابع وسائل الإعلام كثيرا، توقفت عن ذلك سواء بعد الفوز أو الخسارة، لأنني أدركت أن الكثير مما يُكتب مجرد هراء".

وأضاف: "قال أحدهم إنني أريد أن أصبح مدربًا لبايرن ميونخ، هذا يثير ضحكي، يتحدثون عني دون علمي، فكيف يعرف الآخرون ما أريده دون أن يتحدثوا معي أصلا؟".

جدير بالذكر أن اسم جلاسنر ارتبط بتدريب عدة فرق مؤخرا، من بينها مانشستر يونايتد.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

بايرن ميونخ كريستال بالاس أوليفر جلاسنر

