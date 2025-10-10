حصد أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس، جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وتفوق جلاسنر على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وريجيس لو بري مدرب سندرلاند.

وقاد جلاسنر، فريقه كريستال بالاس لفوز وتعادل خلال شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي، حيث فاز أمام ليفربول ووست هام، وتعادل أمام وسندرلاند.

كما قاد المدرب النمساوي، فريق كريستال بالاس إلى 19 مباراة متتالية بدون هزيمة في جميع المسابقات.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها جلاسنر على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.

وأصبح جلاسنر ثاني نمساوي يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعد رالف هاسينهوتل، الذي نال الجائزة في يوليو 2020 مع ساوثهامبتون .

كما أصبح المدرب البالغ من العمر 51 عامًا، والذي تم تعيينه في فبراير 2024، أول مدير فني لكريستال بالاس يفوز بالجائزة منذ أن فعلها توني بوليس في أبريل 2014.

ويحتل كريستال بالاس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.