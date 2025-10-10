المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. أوليفر جلاسنر مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:58 م 10/10/2025
جلاسنر

جلاسنر

حصد أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس، جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وتفوق جلاسنر على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وريجيس لو بري مدرب سندرلاند.

وقاد جلاسنر، فريقه كريستال بالاس لفوز وتعادل خلال شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي، حيث فاز أمام ليفربول ووست هام، وتعادل أمام وسندرلاند.

كما قاد المدرب النمساوي، فريق كريستال بالاس إلى 19 مباراة متتالية بدون هزيمة في جميع المسابقات.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها جلاسنر على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.

وأصبح جلاسنر ثاني نمساوي يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعد رالف هاسينهوتل، الذي نال الجائزة في يوليو 2020 مع ساوثهامبتون .

كما أصبح المدرب البالغ من العمر 51 عامًا، والذي تم تعيينه في فبراير 2024، أول مدير فني لكريستال بالاس يفوز بالجائزة منذ أن فعلها توني بوليس في أبريل 2014.

ويحتل كريستال بالاس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

 

 

 

 

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جلاسنر مدرب الشهر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

