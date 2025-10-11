صراع بين كبار بريميرليج لضم مدافع لايبزيج

أصبح المدافع الدولي الفرنسي كاستيلو لوكيبا، لاعب فريق لايبزيج الألماني، ضمن أهداف عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الساعية لتعزيز الخط الخلفي بصفقة قوية.

وأفاد موقع CaughtOffside العالمي، اليوم السبت، أن أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد من بين المهتمين بالتعاقد مع لوكيبا.

وتُقدَّر قيمة اللاعب بـ52 مليون جنيه إسترليني، حيث يستعد نادي لايبزيج لبيعه مقابل هذا المبلغ.

المدافع البالغ من العمر 22 عامًا انتقل إلى لايبزيج في صيف 2023، قادمًا من أولمبيك ليون في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، بحسب ما ورد في موقع Transfermarkt.

ويمتلك لوكيبا عقدًا مع لايبزيج يمتد حتى عام 2029، وتُقدَّر قيمته التسويقية حاليًا بـ40 مليون يورو وفقًا للموقع ذاته.

وشارك المدافع الفرنسي في سبع مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية، وتمكن من صناعة هدف في بطولة كأس ألمانيا.