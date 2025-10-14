المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الضحية المفضلة وريال مدريد وصدام مرموش.. 7 مواجهات نارية تنتظر صلاح في ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:26 م 14/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يبدو أن فرحة التأهل إلى كأس العالم 2026 لن تدوم كثيرا بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح الذي ينتظره العديد من المعارك الكروية مع فريقه ليفربول.

واحتفل صلاح مع منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد نهاية مشوار التصفيات الأفريقية.

ولن تستمر احتفالات صلاح كثيرا بسبب ما ينتظره مع ليفربول خلال الفترة القادمة.

ورغم أن صلاح احتفل بالتأهل لكأس العالم مع منتخب بلاده، ولكن في الوقت ذاته يعاني مع ليفربول من تراجع الأداء والنتائج.

وتلقى ليفربول 3 هزائم متتالية سواء في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ولم يستطع صلاح كعادته في إنقاذ ليفربول، حيث ظهر بأداء غير جيد، ولم يسجل أي أهداف في المباريات الثلاثة.

ومنذ بداية الموسم الحالي 2025-2026 لم يسجل محمد صلاح سوى 3 أهداف مع ليفربول.

وفقد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وربما تمنح الفرحة التي عاشها صلاح في الأيام القليلة الماضية مع منتخب مصر مزيدا من الثقة وتعيده مرة أخرى إلى التألق مع ليفربول

يونايتد وريال مدريد ومان سيتي في انتظار صلاح

لن تكون الفترة المقبلة سهلة على صلاح وليفربول بسبب قوة المباريات التي تنتظرهم خلال 21 يوما (من 19 أكتوبر حتى 9 نوفمبر) وذلك قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.

وستكون البداية لمحمد صلاح بمواجهة ضحيته المفضلة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويتخلل تلك الفترة أيضًا صدامات أوروبية بمواجهة آينتراخت فرانكفورت وريال مدريد.

كما يخوض ليفربول مباراة حاسمة ضد كريستال بالاس في دور الـ16 من كأس كاراباو، وسيضرب أيضًا موعدًا مع مانشستر سيتي في مواجهة صلاح ضد مرموش بالدوري الإنجليزي.

مباريات ليفربول القادمة حتى توقف نوفمبر

الأحد 19 أكتوبر.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22 أكتوبر.. آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول.. دوري أبطال أوروبا

السبت 25 أكتوبر.. برينتفورد ضد ليفربول.. الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. كأس كاراباو

1 نوفمبر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. الدوري الإنجليزي

4 نوفمبر.. ليفربول ضد ريال مدريد.. دوري أبطال أوروبا

9 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد ليفربول.. الدوري الإنجليزي

