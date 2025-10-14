كشفت شبكة "توك سبورت" أن الغاني أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث المتألق هذا الموسم، يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده الجديد مع النادي.

وكان سيمينيو هدفًا لعدد من الأندية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن بورنموث رفض العروض المقدمة والتي لم تصل إلى تقييمه للاعب بأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني، ليجدد المهاجم عقده مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن العقد الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا، دون الكشف عن قيمته حتى الآن.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد أبدى مانشستر يونايتد وتوتنهام اهتمامًا بضم اللاعب في الصيف الماضي، كما تابعت جميع أندية المراكز الستة الأولى في البريميرليج باستثناء آرسنال وضعه عن قرب.

ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بسيمينيو خلال الصيف المقبل، بعدما بدأ الموسم بشكل قوي وسجل 6 أهداف في أول 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.