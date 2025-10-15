المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح يتحدث عن.. صعوبات واجهها في مسيرته.. وسبب حبه لكرة القدم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:43 م 15/10/2025
صلاح

محمد صلاح

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن الصعوبات التي واجهها في مسيرته الكروية، وعن الأشياء التي يفعلها عندما يلعب مباراة سيئة، وسبب حبه لكرة القدم.

وخلال مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس"، أجاب صلاح عن مجموعة من الأسئلة وجهتها له فتاتان من ناشئات ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول: "عندما كنت صغيرًا في السابعة أو ربما الثامنة من عمري، كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع من أجل المتعة فقط، لأنني كنت أحب كرة القدم".

وأضاف: "أخبرت والدي أنني أريد لعب كرة القدم، وقد دعمني بكل الطرق الممكنة".

وتابع: "رونالدو الظاهرة هو مثلي الأعلى".

وعن الصعوبات التي واجهها في مسيرته، قال صلاح: "ما زلت أواجه الصعوبات حتى الآن، كنت مضطرًا في صغري للسفر يوميًا إلى القاهرة من أجل التدريب، نحو أربع ساعات ونصف ذهابًا ومثلها في العودة، في ذلك الوقت لم أكن دائمًا ضمن التشكيل الأساسي، لذا كانت تراودني الشكوك وأتساءل لماذا أفعل هذا؟ لكن والدي كان دائم الدعم والتشجيع، وكان يقول لي دائمًا فقط حاول، وسترى أن الجهد سيؤتي ثماره في النهاية".

وأضاف: "ماذا أفعل عندما ألعب مباراة سيئة؟ عادة ما ألعب مع أطفالي بعد المباراة، وأحاول أن أنفصل تمامًا عن العالم ولا أستخدم الهاتف إطلاقًا، عندما تنضج قليلًا تدرك أن هذه الأمور جزء من كرة القدم، وجزء من الحياة أيضًا".

وعن سبب حبه لكرة القدم، اختتم صلاح تصريحاته: "ما زلت أحب لعب كرة القدم، أحب التواجد في المباريات والقيام بما أعشق ورؤية الناس سعداء عندما نفوز، لا آخذ أي شيء كأمر مُسلّم به، وأذكّر نفسي يوميًا من أين أتيت وما أصبحت عليه الآن، إنه أمر عظيم وأنا ممتن لكل لحظة، عندما فزنا بالدوري الإنجليزي كانت سعادتي لا توصف، ومن أجل هذه اللحظات أمارس كرة القدم".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg