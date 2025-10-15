تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن الصعوبات التي واجهها في مسيرته الكروية، وعن الأشياء التي يفعلها عندما يلعب مباراة سيئة، وسبب حبه لكرة القدم.

وخلال مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس"، أجاب صلاح عن مجموعة من الأسئلة وجهتها له فتاتان من ناشئات ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول: "عندما كنت صغيرًا في السابعة أو ربما الثامنة من عمري، كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع من أجل المتعة فقط، لأنني كنت أحب كرة القدم".

وأضاف: "أخبرت والدي أنني أريد لعب كرة القدم، وقد دعمني بكل الطرق الممكنة".

وتابع: "رونالدو الظاهرة هو مثلي الأعلى".

وعن الصعوبات التي واجهها في مسيرته، قال صلاح: "ما زلت أواجه الصعوبات حتى الآن، كنت مضطرًا في صغري للسفر يوميًا إلى القاهرة من أجل التدريب، نحو أربع ساعات ونصف ذهابًا ومثلها في العودة، في ذلك الوقت لم أكن دائمًا ضمن التشكيل الأساسي، لذا كانت تراودني الشكوك وأتساءل لماذا أفعل هذا؟ لكن والدي كان دائم الدعم والتشجيع، وكان يقول لي دائمًا فقط حاول، وسترى أن الجهد سيؤتي ثماره في النهاية".

وأضاف: "ماذا أفعل عندما ألعب مباراة سيئة؟ عادة ما ألعب مع أطفالي بعد المباراة، وأحاول أن أنفصل تمامًا عن العالم ولا أستخدم الهاتف إطلاقًا، عندما تنضج قليلًا تدرك أن هذه الأمور جزء من كرة القدم، وجزء من الحياة أيضًا".

وعن سبب حبه لكرة القدم، اختتم صلاح تصريحاته: "ما زلت أحب لعب كرة القدم، أحب التواجد في المباريات والقيام بما أعشق ورؤية الناس سعداء عندما نفوز، لا آخذ أي شيء كأمر مُسلّم به، وأذكّر نفسي يوميًا من أين أتيت وما أصبحت عليه الآن، إنه أمر عظيم وأنا ممتن لكل لحظة، عندما فزنا بالدوري الإنجليزي كانت سعادتي لا توصف، ومن أجل هذه اللحظات أمارس كرة القدم".