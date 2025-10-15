المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

0 0
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول يكشف عن تعديل 3 مباريات بالدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:02 م 15/10/2025
ليفربول

ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن إعادة جدولة ثلاث من مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر.

ويحتل ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما فقد الصدارة لصالح منافسه أرسنال.

وكان الريدز تلقى الخسارة في الجولتين الماضيتين ضد كريستال بالاس وتشيلسي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن هناك ثلاث تغييرات في مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر وجاء ذلك على النحو التالي:

ليفربول ضد سندرلاند - الأربعاء 3 ديسمبر

ليدز يونايتد ضد ليفربول - السبت 6 ديسمبر

توتنهام هوتسبير ضد ليفربول - السبت 20 ديسمبر

وأوضح ليفربول أنه سيتم تقديم التحديثات المتعلقة بالمباريات اللاحقة الأخرى في شهري ديسمبر ويناير في الوقت المناسب.

للتعرف على مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي مباريات ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg