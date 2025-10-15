أعلن نادي ليفربول عن إعادة جدولة ثلاث من مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر.

ويحتل ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما فقد الصدارة لصالح منافسه أرسنال.

وكان الريدز تلقى الخسارة في الجولتين الماضيتين ضد كريستال بالاس وتشيلسي.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن هناك ثلاث تغييرات في مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر وجاء ذلك على النحو التالي:

ليفربول ضد سندرلاند - الأربعاء 3 ديسمبر

ليدز يونايتد ضد ليفربول - السبت 6 ديسمبر

توتنهام هوتسبير ضد ليفربول - السبت 20 ديسمبر

وأوضح ليفربول أنه سيتم تقديم التحديثات المتعلقة بالمباريات اللاحقة الأخرى في شهري ديسمبر ويناير في الوقت المناسب.

