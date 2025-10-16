صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

سخرية جماهير يونايتد

أصابت حالة من الذهول مشجعي نادي مانشستر يونايتد، بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه برايان مبيومو وهو يغني ويرقص.

وانتشر المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من السخرية، وأشاد البعض برد فعل روي كين ، قائد مانشستر يونايتد السابق الشهير بموقفه الصارم، على مثل هذا السلوك.

عودة مزراوي

عاد نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد إلى مقر تدريبات الفريق من أجل إجراء التقييمات الطبية هذا الأسبوع قبل استئناف تدريبات الفريق، وبدا من المرجح قدرته على المشاركة ضد ليفربول.

كان قد خضع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لتقييم طبي وقام ببعض التمارين للتعافي أثناء وجوده في المغرب.

وشارك مزراوي في 3 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

وكالة الأنباء البريطانية

رؤية توخيل

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن مباراتي الشهر المقبل أمام صربيا وألبانيا، رغم أنهما غير مؤثرتين في التأهل، ستُستغلّان لتجربة بعض الأمور الجديدة دون فقدان روح المنافسة.

وقال المدرب الألماني: "لأكون صريحًا، لست متأكدًا بعد من مدى تأثير التأهل المبكر على اختياراتي، ربما أفكر في الأمر لاحقًا، أما الآن فحان وقت الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه، والأجواء في غرفة الملابس كانت رائعة. الجميع يبتسم، إنها لحظة مميزة، فالتأهل إلى كأس العالم ليس أمرًا يحدث كل يوم".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

عودة 3 لاعبين لبرشلونة

استعاد فريق برشلونة 3 لاعبين قبل مواجهة جيرونا يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري الإسباني.

وانضم فرينكي دي يونج وأندرياس كريستنسن وروني باردجي إلى التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأربعاء بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

ومن المنتظر أن ينضم آخر ثلاثة لاعبين دوليين إلى تشكيلة المنتخب يوم الخميس المقبل، وهم بيدري وكوبارسي وراشفورد، الذين خاضوا مبارياتهم الأخيرة يوم الثلاثاء مع إسبانيا وإنجلترا على التوالي.

محاكمة فينيسيوس

أزعج البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، جيرانه في البرازيل بعدما احتفل بعيد ميلاده رفقة عائلته خلال حفل ضخم في ريو دي جانيرو.

وتعرض فينيسيوس جونيور للمحاكمة في البرازيل بتهمة "الإزعاج" خلال الحفل الكبير الذي نظمه في ريو دي جانيرو للاحتفال بعيد ميلاده.

وتنظر المحكمة الجنائية المختصة إلى القضية، وتستند القضية إلى شكوى من جارٍ للمكان الذي احتفل فيه جناح المنتخب البرازيلي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

آس

رغبة جولر

يرغب أردا جولر، لاعب وسط فريق ريال مدريد، للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما يشارك فيها بشكل مؤثر.

وقال جولر: "لم أفز بها، لم تكن من نصيبي (فلم يلعب دقيقة واحدة في النسخة الخامسة عشرة)".

وأضاف: "عليّ أن أسعى للفوز بواحدة أخرى. هذا أحد أهدافي الرئيسية. أريد أن يتمكن أطفال بلدي من قول: (أردا فعلها، وأنا قادر على فعلها أيضًا)".

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

تطورات إصابة مويس كين

استبعد نادي فيورنتينا تعرض مهاجمه مويس كين لإصابة خطيرة في الكاحل.

وكان كين تعرض لإصابة في الكاحل مع إيطاليا ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم 2026 وغاب أمام الكيان الصهيوني.

ويواصل الدولي الإيطالي التدريب بشكل منفصل قبل مباراة ميلان.

وقال فيورنتينا في بيان رسمي: "عاد كين مساء الإثنين، وبدأنا العلاج على الفور، لحسن الحظ، لم تُظهر الفحوصات التي خضع لها أي إصابة، ولكن من الواضح وجود التواء، لذا نعمل على إعادته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، حتى الآن، كل شيء يسير على ما يرام، سنقيّم حالته يومًا بيوم".

فوتبول إيطاليا

ضربة إنتر

أكد نادي إنتر ميلان أن مدافعه ماتيو دارميان يعاني من مشكلة عضلية في ساقه اليسرى وسيغيب عن المباريات المقبلة.

وأعلن الجهاز الطبي للنيراتزوري في بيان رسمي أنه تم تشخيص إصابة دارميان بشد في عضلة باطن القدم اليسرى.

وسيتم إعادة تقييم حالة اللاعب في الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يظل خارج الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وهذا يعني استبعاد دارميان من تشكيلة إنتر ميلان في رحلة السبت إلى روما بالدوري الإيطالي ومباراة دوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت جيلويس.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

عودة ديمبيلي

لا يُستبعد عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن المباريات.

ويأمل لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في عودة ديمبيلي، قبل مباراة ستراسبورج ببطولة الدوري الفرنسي، ورغم ذلك لم يتخذ المدرب أي قرار بشأن لاعبه.

وأصيب ديمبيلي في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال مباراة منتخب فرنسا ضد أوكرانيا.

ثلاثي باريس في جائزة الفتى الذهبي

أُعلن مساء الأربعاء، قائمة المرشحين النهائيين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2025، التي تمنح من قبل صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وضمت القائمة النهائية 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا.

وضمت القائمة كلا من: " ديزيري دوي، وارن زائير-إيمري وسيني مايولو"، من فريق باريس سان جيرمان.

الصحافة الألمانية

بيلد

رفض هوملز

رفض المدافع الألماني السابق ماتس هوملز وداعا رسميا من منتخب بلاده في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قراره يأتي بسبب "الغربة العاطفية" التي يشعر بها.

وقال هوملز: "كانت السنوات القليلة الماضية غريبة، لم ألعب مع المنتخب الألماني منذ عام 2018، شاركت في لقاء وحيد فقط خلال كأس الأمم الأوروبية عام 2021 بالإضافة لمباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة والنمسا".

وأضاف هوملز: "رودي فولر شخص رائع، عندما اتصل بي، قلت له: أنا مستعد، في الواقع كنت مقتنعا تماما بأنني لم أعد بحاجة إلى ذلك لأن الأمر قد مر عليه وقت طويل".

د ب أ

هاري كين يعيش أفضل فتراته

يعتقد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي ونادي بايرن ميونخ، أنه يعيش أفضل فتراته الكروية بعد مساهمته في تأهل إنجلترا إلى كأس العالم.

وقال كين: "أعتقد أنني في أفضل فتراتي، الأرقام واضحة بالطبع، لكن الأهم هو شعوري على أرض الملعب، والطريقة التي أرى بها التمريرات والتحركات، وحالتي البدنية الجيدة، أنا في لحظة جيدة، وآمل أن أواصل على هذا النسق".