الهلال مهدد.. تشيلسي ويوفنتوس في صراع ضم سافيتش

يواجه نادي الهلال خطر فقدان خدمات لاعبه الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الصيف المقبل، في ظل عدم تجديد عقده مع "زعيم آسيا" حتى الآن.

وكان الدولي الصربي قد انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2023، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، في صفقة مالية قُدّرت بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هناك صراعًا بين تشيلسي ويوفنتوس للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، الفترة التي يُسمح له فيها بالتفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، وهو ما قد يدفع الأندية الأوروبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مبدئي معه تمهيدًا لضمه مجانًا في الصيف.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فقد طالب المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، إدارة النادي بضرورة تجديد عقد سافيتش، الذي يُعد من الركائز الأساسية للفريق العاصمي.

وشارك سافيتش في 11 مباراة مع الهلال هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا، وصنع آخر.

ومنذ انضمامه إلى الهلال، خاض سافيتش 102 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.