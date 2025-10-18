آرسنال يفتح الباب أمام رحيل جيسوس في يناير

أعطى نادي آرسنال الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وذكرت شبكة ESPN في نسختها البرازيلية، أن إدارة آرسنال أبلغت جيسوس بأن مسيرته مع الفريق اللندني شارفت على النهاية، ومن المتوقع رحيله في يناير المقبل.

ويبلغ جيسوس من العمر 28 عامًا، وكان قد انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون يورو، لكنه لم يقدم المردود المنتظر، خاصة بعد معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.

وخاض المهاجم البرازيلي 96 مباراة بقميص "الجانرز" في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة. وفي الموسم الماضي تحديدًا، شارك في 27 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

ويتصدر آرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من 7 مباريات.