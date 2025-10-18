المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
آرسنال يفتح الباب أمام رحيل جيسوس في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

04:52 م 16/10/2025
جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال

أعطى نادي آرسنال الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وذكرت شبكة ESPN في نسختها البرازيلية، أن إدارة آرسنال أبلغت جيسوس بأن مسيرته مع الفريق اللندني شارفت على النهاية، ومن المتوقع رحيله في يناير المقبل.

ويبلغ جيسوس من العمر 28 عامًا، وكان قد انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون يورو، لكنه لم يقدم المردود المنتظر، خاصة بعد معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.

وخاض المهاجم البرازيلي 96 مباراة بقميص "الجانرز" في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة. وفي الموسم الماضي تحديدًا، شارك في 27 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

ويتصدر آرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من 7 مباريات.

الدوري الإنجليزي آرسنال جيسوس

