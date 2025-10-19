قدم اللاعب المصري محمد صلاح أداءً باهتًا في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

وخسر ليفربول على أرضه في ملعب أنفيلد في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي، إذ تقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 2 ثم تعادل صاحب الأرض، قبل أن يسجل الضيوف هدفًا حاسمًا في الدقيقة 84.

ماذا قدم صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد؟

شارك صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، باحثًا عن ترك بصمة تهديفية، بعد 4 مباريات متتالية هذا الموسم لم يسجل خلالها أو يصنع.

وحصل محمد صلاح على ثاني أسوأ تقييم بين جميع لاعبي ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بحسب موقع "سوفاسكور" المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

وفيما يلي، ما قدمه صلاح بالأرقام في خسارة ليفربول ضد مانشستر يونايتد..

- عدد الدقائق: 85

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 2

- الفرص الضائعة: 1

- التمريرات المفتاحية: 4

- صناعة فرص محققة: 1

- دقة التمريرات القصيرة: 15 من 21 (71%)

- المراوغات الناجحة: صفر من 2

- فقد الكرة: 16

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 2 من 6