يتلقى اللاعب المصري محمد صلاح انتقادات جماهيرية واسعة هذا الموسم بعد أن تراجع عن تقديم المستويات المأمولة منه مع نادي ليفربول، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتزامن سوء أداء صلاح مع نتائج سلبية لم يحققها ليفربول منذ ما يزيد عن 11 عامًا.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية -من بينها 3 على التوالي في الدوري الإنجليزي- في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014 عندما كان المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودرجز على رأس الجهاز الفني.

انطلاقات صلاح مع ليفربول

فيما يلي، إحصائيات صلاح في أول 8 مباريات له في منافسات الدوري الإنجليزي في كل موسم مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017..

- موسم 2017-2018: 4 أهداف

أنهى صلاح موسمه الأول مع ليفربول في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، كأكثر من سجل في موسم وحيد قبل وصول إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي ليحطمه بـ4 أهداف أكثر في موسم 2022-2023.

واستطاع صلاح أن يسجل 4 أهداف في أول 8 مباريات بالدوري الإنجليزي ضد واتفورد وأرسنال وبيرنلي وليستر، بينما صام أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد.

- موسم 2018-2019: 3 أهداف

حافظ صلاح في موسمه الثاني مع ليفربول على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، إذ تقاسم الجائزة مع كل من بيير إيميريك أوباميانج وساديو ماني بـ22 هدفًا لكل منهم.

وفي بداية الموسم، أحرز صلاح هدفًا ضد وست هام وبرايتون وساوثامبتون، وفشل في التسجيل أمام كريستال بالاس وليستر وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي.

- موسم 2019-2020: 4 أهداف

كانت البداية مقبولة جدًا في موسم 2019-2020 لكن ذلك لم يكن كافيًا من أجل الحفاظ على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، إذ أنهى خامسًا بـ19 هدفًا فقط.

وسجل صلاح أهدافه الأربعة في أول 8 مباريات، بواقع هدف ضد نورويتش ونيوكاسل وهدفين في مواجهة أرسنال، بينما اكتفى بالمشاركة أمام ساوثامبتون وبيرنلي وتشيلسي وشيفيلد يونايتد وليستر.

ورغم ذلك، حقق ليفربول آنذاك لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا.

- موسم 2020-2021: 8 أهداف

خسر صلاح الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 2020-2021 بفارق هدف وحيد عن هاري كين، لكن انطلاقته كانت مثالية جدًا.

وافتتح صلاح موسم 2020-2021 بـ8 أهداف في كل من ليدز يونايتد (هاتريك) وأستون فيلا (ثنائية) وإيفرتون ووست هام ومانشستر سيتي، فيما لم يترك بصمة تهديفية أمام تشيلسي وأرسنال وشيفيلد يونايتد.

- موسم 2021-2022: 7 أهداف

تقاسم صلاح جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 2021-2022 مع الكوري سون هيونج مين بـ23 هدفًا لكل منهما.

وبدأ صلاح الموسم بـ7 أهداف في 8 مباريات، بواقع هدف واحد في كل من نورويتش وتشيلسي وليدز وكريستال وبرينتفورد ومانشستر سيتي وواتفورد، مكتفيًا بالصيام أمام بيرنلي فقط.

- موسم 2022-2023: هدفان

تفوق هالاند على صلاح باكتساح في موسم 2022-2023، بعدما بلغ الفارق بينهما 17 هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين في أول 8 مباريات -ليست أول 8 جولات بسبب تأجيل مباراتي ليفربول ضد وولفرهامبتون وتشيلسي- في شباك فولهام ومانشستر يونايتد.

ولم يتمكن صلاح من هز شباك كريستال بالاس وبورنموث ونيوكاسل وإيفرتون وبرايتون وأرسنال على الترتيب.

- موسم 2023-2024: 5 أهداف

كان صلاح خارج أفضل 7 هدافين في الدوري الإنجليزي 2023-2024 رغم أن بدايته في ذلك الموسم كانت مقبولة جدًا، بإحراز 5 أهداف في 7 مباريات.

أهداف صلاح في بداية موسم 2023-2024 سكنت شباك بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد إلى جانب ثنائية في برايتون، في الوقت الذي لم يسجل خلاله أمام تشيلسي ونيوكاسل ووولفرهامبتون وتوتنهام.

- موسم 2024-2025: 5 أهداف

الموسم الأفضل في مسيرة صلاح مع ليفربول، إذ حصد كل الجوائز الفردية، أبرزها الحذاء الذهبي بـ29 هدفًا وأفضل صانع أهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليصبح إجمالًا أكثر من ساهم بأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح أن يسجل 5 أهداف في انطلاقته الجيدة، ضد إيبسويتش وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون وتشيلسي، بينما غاب عن التسجيل أمام نوتنجهام وبورنموث وكريستال بالاس.

- موسم 2025-2026: هدفان

الانطلاقة الأسوأ في مسيرة صلاح مع ليفربول، شأنها شأن بداية موسم 2022-2023.

وسجل صلاح هدفًا في شباك بورنموث ثم هدف آخر في مرمى بيرنلي من ركلة جزاء، أي أنه أحرز هدفًا وحيدًا من لعب مفتوح في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي في مؤشر يثير قلق ليفربول.

