كلام فى الكورة
ليفربول يضع شرطه الوحيد.. ريال مدريد يخطط لخطف بطل العالم من أنفيلد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:09 م 21/10/2025
ليفربول

نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

يبدو أن مستقبل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط نادي ليفربول، قد يكون محور أحد أبرز التحركات في سوق الانتقالات القادم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره الصحفي إندي كايلا، المهتم بأخبار سوق الانتقالات، فإن ريال مدريد أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع نجم ليفربول البالغ من العمر 26 عامًا، في ظل إعجاب إدارة النادي الملكي بإمكاناته الفنية وتنوع أدواره في وسط الميدان.

وأوضح التقرير أن ليفربول قد يوافق على بيع ماك أليستر بالسعر المناسب، خاصة في حال وصول عرض مغرٍ من مدريد، لكنه يفضل تأجيل أي خطوة إلى فترة الانتقالات الصيفية بدلاً من يناير، حتى لا يفقد أحد أهم لاعبيه خلال منتصف الموسم.

ويعيش ليفربول بداية متذبذبة هذا الموسم، ما يجعل إدارة الريدز أكثر تمسكًا بعناصرها الأساسية في الوقت الحالي، خصوصًا بعد أن أثبت ماك أليستر قيمته الكبيرة منذ انتقاله من برايتون إلى آنفيلد، حيث نال إشادات واسعة وُصف خلالها بأنه "رائع".

من جانبه، حدد ليفربول قيمة مالية مرتفعة للتخلي عن اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، مع الإشارة إلى أن النادي بدأ بالفعل في وضع خطط بديلة للتعاقد مع لاعب وسط دفاعي قادر على منح الفريق التوازن المطلوب.

ورغم امتلاك ليفربول أسماء مميزة في الوسط مثل جرافينبيرش وزوبوسزلاي، إلا أن الفريق يعاني من غياب لاعب ارتكاز دفاعي صريح، وهو ما جعل الأرجنتيني يؤدي هذا الدور مؤقتًا، رغم ميله الطبيعي للمواقع المتقدمة.

كيف يتجنب صلاح أسوأ مواسمه مع ليفربول؟

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني ماك أليستر كأس العالم 2022

