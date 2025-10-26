المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ماكتومناي يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:11 م 26/10/2025
سكوت ماكتومناي

ماكتومناي

يريد سكوت ماكتومناي لاعب نادي نابولي الإيطالي، العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.

وانضم ماكتومناي إلى نابولي، مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن ماكتومناي مستعدًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد؛ بسبب طبيعة الحياة في إيطاليا.

وأوضح التقرير، أن ماكتومناي يعاني من الحياة خارج الملعب في إيطاليا، وهو الشيء الوحيد الذي يصعب على اللاعب الاسكتلندي التعامل معه.

وأشار التقرير إلى، أنه على الرغم من شغف الجماهير تجاه ماكتومناي، إلا أنه من الصعب التعامل معه من جانب اللاعب، لأنه لم يعتد على هذه الأجواء في إنجلترا.

وعلى الرغم من التألق اللافت لـ ماكتومناي مع نابولي للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه بات يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وقاد ماكتومناي، نابولي إلى التتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، متفوقًا على إنتر.

وتوج ماكتومناي بجائزة أفضل لاعب في العام بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا.

وخلال الموسم الجاري شارك صاحب الـ28 عامًا في 10 مباريات، حيث سجل 4 أهداف وصنع آخر.

 

نابولي
نابولي
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نابولي ماكتومناي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg