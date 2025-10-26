تقارير: ماكتومناي يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي

يريد سكوت ماكتومناي لاعب نادي نابولي الإيطالي، العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.

وانضم ماكتومناي إلى نابولي، مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن ماكتومناي مستعدًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد؛ بسبب طبيعة الحياة في إيطاليا.

وأوضح التقرير، أن ماكتومناي يعاني من الحياة خارج الملعب في إيطاليا، وهو الشيء الوحيد الذي يصعب على اللاعب الاسكتلندي التعامل معه.

وأشار التقرير إلى، أنه على الرغم من شغف الجماهير تجاه ماكتومناي، إلا أنه من الصعب التعامل معه من جانب اللاعب، لأنه لم يعتد على هذه الأجواء في إنجلترا.

وعلى الرغم من التألق اللافت لـ ماكتومناي مع نابولي للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه بات يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وقاد ماكتومناي، نابولي إلى التتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، متفوقًا على إنتر.

وتوج ماكتومناي بجائزة أفضل لاعب في العام بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا.

وخلال الموسم الجاري شارك صاحب الـ28 عامًا في 10 مباريات، حيث سجل 4 أهداف وصنع آخر.