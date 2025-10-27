يواصل اللاعب المصري عمر مرموش الغياب عن تسجيل الأهداف مع نادي مانشستر سيتي، ما يتزامن مع حصوله على عدد دقائق لا يتناس مع إمكانيات صاحب الـ26 عامًا.

مرموش لم يسجل أي هدف لمانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية.

متى سجل مرموش آخر هدف له مع مانشستر سيتي؟

تمتد سلسلة مرموش السلبية مع مانشستر سيتي إلى منافسات الموسم الماضي 2024-2025.

ويعود آخر هدف لعمر مرموش مع مانشستر سيتي إلى مباراة بورنموث في الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025، عندما سجل هدفًا صاروخيًا حصد به جائزة أفضل هدف في الموسم.

وفيما يلي، تفاصيل المدة التي غاب خلالها عمر مرموش عن تسجيل الأهداف لمانشستر سيتي..

- بالمباريات: لم يسجل خلال آخر 9 مباريات

وشارك مرموش بعد هدفه في بورنموث، أمام كل من فولهام وولفرهامبتون وتوتنهام وبرايتون وأستون فيلا والوداد ويوفنتوس والهلال وفياريال.

- 3 بطولات

المباريات السابقة خاضها مرموش في الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

- بالأيام: آخر هدف كان في 20 مايو 2025

فشل مرموش في إحراز الأهداف مع مانشستر سيتي خلال آخر 160 يومًا.

- بالدقائق: 461 دقيقة

لم يكن مرموش أساسيًا في المباريات الـ9 التي شارك فيها مع مانشستر سيتي دون أن يسجل أهدافًا، إذ لعب بما يعادل 5 مباريات كاملة تقريبًا.