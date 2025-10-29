المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كييزا: لم يشكك أحد بنا عندما كنا نفوز.. ولدينا ما يساعدنا لاستعادة الانتصارات

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:10 م 29/10/2025
كييزا

كييزا - ليفربول

يثق فيديريكو كييزا بقدرة فريقه ليفربول على إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، مع كريستال بالاس في دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

وكان الريدز خسر 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي حديثه للصحفيين قبل انطلاق المباراة، قال كييزا عن النتائج السلبية الأخيرة: "هناك أسباب عديدة، وليس سببًا واحدًا فقط، نحن لا نفوز، في بداية الموسم كنا نحقق الانتصارات، ولم يكن أحد يطرح الأسئلة أو يشكك في أي شيء".

وأضاف: "للأسف، الوقت ليس جيدًا حاليًا، لكني دائمًا أفكر بإيجابية وآمل أن نعود إلى طريق الانتصارات، لدينا الجودة واللاعبون القادرون على ذلك، كما نمتلك مدربًا رائعًا، لذلك لا أرى أي مشكلة، وآمل ألا تكون هناك مشاكل في المستقبل".

وكانت آخر مباراة لليفربول يوم السبت، حيث خسر بنتيجة 3-2 أمام برينتفورد، وقدم كييزا عن الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، قائلًا: "لم يكن أحد يتحدث، لأن الجميع يعرف ما يحدث بعد المباراة، أحيانًا لا تحتاج إلى الحديث عن الموقف.. أنت فقط تدرك ما يجري".

وتابع: "علينا أن نفكر في ما يمكننا تحسينه، وعادةً عندما نكون في مثل هذا الوضع، أول ما يخطر في بالك هو أن تبذل المزيد وتتمرن بجد أكبر، أعتقد أنه كان أمرًا جيدًا أننا لم نتحدث بعد المباراة، لأن ذلك علامة على أن الجميع يريد التغيير".

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح كريستال بالاس كأس كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg