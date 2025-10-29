يثق فيديريكو كييزا بقدرة فريقه ليفربول على إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، مع كريستال بالاس في دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

وكان الريدز خسر 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه للصحفيين قبل انطلاق المباراة، قال كييزا عن النتائج السلبية الأخيرة: "هناك أسباب عديدة، وليس سببًا واحدًا فقط، نحن لا نفوز، في بداية الموسم كنا نحقق الانتصارات، ولم يكن أحد يطرح الأسئلة أو يشكك في أي شيء".

وأضاف: "للأسف، الوقت ليس جيدًا حاليًا، لكني دائمًا أفكر بإيجابية وآمل أن نعود إلى طريق الانتصارات، لدينا الجودة واللاعبون القادرون على ذلك، كما نمتلك مدربًا رائعًا، لذلك لا أرى أي مشكلة، وآمل ألا تكون هناك مشاكل في المستقبل".

وكانت آخر مباراة لليفربول يوم السبت، حيث خسر بنتيجة 3-2 أمام برينتفورد، وقدم كييزا عن الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، قائلًا: "لم يكن أحد يتحدث، لأن الجميع يعرف ما يحدث بعد المباراة، أحيانًا لا تحتاج إلى الحديث عن الموقف.. أنت فقط تدرك ما يجري".

وتابع: "علينا أن نفكر في ما يمكننا تحسينه، وعادةً عندما نكون في مثل هذا الوضع، أول ما يخطر في بالك هو أن تبذل المزيد وتتمرن بجد أكبر، أعتقد أنه كان أمرًا جيدًا أننا لم نتحدث بعد المباراة، لأن ذلك علامة على أن الجميع يريد التغيير".