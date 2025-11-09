المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تدخل من إيزاك ورد فعل صلاح.. كواليس تدريبات ليفربول قبل موقعة مانشستر سيتي (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

11:24 م 07/11/2025
يواصل فريق ليفربول تدريباته استعدادًا لملاقاة مانشستر سيتي مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، في ختام قمة الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ويسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، حيث يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 25 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 19 نقطة، ثم ليفربول في المركز الثالث بـ 18 نقطة.

وكان فريق ليفربول قد استعاد نغمة الانتصارات المحلية بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، حيث فاز "الريدز" في الجولة الماضية على أستون فيلا 2-0.

وفي تدريبات الفريق، ظهر الدولي السويدي ألكسندر إيزاك بعد غياب طويل بداعي الإصابة، والتي أبعدته عن المشاركة منذ مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب الهولندي آرني سلوت قد أعلن عودة إيزاك للتدريبات الجماعية، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

ومن أبرز اللقطات في التدريبات، حدوث تدخل مشترك بين محمد صلاح وإيزاك أثناء الاستحواذ على الكرة، حيث شعر النجم المصري بألم بسيط، لكنه أكمل التدريبات بشكل طبيعي بعد ذلك دون أي مشاكل.

لمشاهدة ظهور محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل لقاء مانشستر سيتي.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح ألكسندر إيزاك

