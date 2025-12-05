ينافس النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب عن الجولة الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 7 لاعبين آخرين.

وتنطلق الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 2:30 مساء غد السبت، مع انطلاق مباراة أستون فيلا ضد أرسنال، على ملعب فيلا بارك.

لاعب الأسبوع في بريميرليج

الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، كشف عن تنافس 8 لاعبين، ضمنهم إرلينج هالاند، على جائزة الأفضل في الجولة الـ14 من المسابقة، وهم:

صامويل تشوكويزي (فولهام).

فيل فودين (مانشستر سيتي).

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

ميكيل ميرينو (آرسنال).

كريستيان روميرو (توتنهام).

أولي واتكينز (أستون فيلا).

جابريال جودمونسون (ليدز يونايتد).

رينيلدو ماندافا (سندرلاند).

ومتاح الآن التصويت لاختيار أفضل لاعب في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، حتى السابعة مساءً، على أن يعلن عن الفائز في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد في المباراة المقبلة من الدوري الإنجليزي، التي تقام في الخامسة مساء غد السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الـ15.