محمد صلاح: لست مشكلة ليفربول.. وانقطعت علاقتي مع سلوت

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:34 م 06/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول

عبر محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عن غضبه عقب التعادل مع ليدز يونايتد بنتيجة 3-3، في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستمرار جلوسه على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك علاقة بينه وبين مدربه آرني سلوت.

محمد صلاح: أنا محبط جدًا.. وهناك من لا يريد استمراري مع ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لعدة وسائل إعلامية عقب اللقاء: "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية، خاصة الموسم الماضي".

وتابع: "يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة، من الواضح جدًا أن هناك شخصًا يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وواصل: "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف، ولا أعرف لماذا يتكرر معي ذلك دائمًا".

وأكمل: "قدمت الكثير لهذا النادي لأحصل على الاحترام الذي أستحقه، سيقول الناس إنك لست أكبر من النادي، أنا لست أكبر من أي حد، لا يجب أن أقاتل على مكاني كل يوم، أنا فقط حصلت على هذه المكانة بفضل عملي، وهذه هي كرة القدم".

وزاد: "أنا أجد نفسي موضع اتهام دائم، يشعرونني كأنني المشكلة، لكنني لا أعتقد ذلك، لا أحد سجل أهدافًا أو صنع أكثر مني في الدوري الإنجليزي منذ وصولي، ولا يوجد لاعب في هذا الجيل من ليفربول سجل أكثر مني".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح سلوت

