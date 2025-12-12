يبدو أن أزمة محمد صلاح مع الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول قد انتهت، وأصبح النجم المصري جاهزًا للعودة أمام برايتون.

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد برايتون في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

عودة صلاح بعد محادثات مع سلوت

أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن صلاح سيتواجد مجددًا في قائمة الريدز، بعد استبعاده من المواجهة الماضية ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

بعد محادثات مع سلوت.. ذا أثلتيك: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون

وكان صلاح دخل في أزمة مع سلوت وليفربول بسبب تصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عقب جلوسه 3 مباريات على مقاعد البدلاء.

وانتقد صلاح إدارة ليفربول أيضًا لأنها لم تف بوعودها، كما زعم بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة" على حد وصفه في إشارة إلى التضحية به، قبل أن يلمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

وأجرى صلاح محادثات إيجابية مع أرني سلوت، اليوم الجمعة، ليقرر المدرب الهولندي عودة النجم المصري لقائمة الريدز في مواجهة برايتون غدًا السبت.

⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

محمد صلاح ضد برايتون

يعرف صلاح جيدًا شباك برايتون الذي يعد من ضحاياه المفضلين في إنجلترا، ليس فقط بتسجيل الأهداف ولكن أيضًا بصناعتها.

وخاض صلاح 16 مباراة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 10 أهداف وصنع 6 وذلك وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وسبق للنجم المصري أن سجل ثنائيتين في مباراتين ضد برايتون (موسم 2019-2020 "3-1"، وموسم 2023-2024 "2-2").

وإجمالًا شارك صلاح ضد برايتون في 18 مباراة بجميع المسابقات (10 أهداف و7 أسيست).

🔥🇪🇬 محمد صلاح يتخطى روبي فاولر ويصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفاً #الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح #ليفربول pic.twitter.com/2Wh7d9vKjP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2024

ويسعى الريدز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وحقق ليفربول 7 انتصارات، و6 هزائم، وتعادلين.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا