صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

سلوت يفاجئ صلاح

أشاد المدرب الهولندي آرني سلوت بما قدمه اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون، رغم الأزمة الجارية بينهما.

وقال سلوت: "صلاح شارك في جميع الفرص التي خلقناها، وكان من الممتع رؤيته، ولم أتفاجأ بما قدمه لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

ورفض مدرب ليفربول كشف أي تفاصيل بشأن الجلسة التي جمعته بصلاح، مؤكدًا أن "ما يحدث بينهما سيبقى بينهما فقط" على حد قوله.

ديلي ميل

صدمة جديدة في أرسنال

تلقى نادي أرسنال صدمة جديدة أمام وولفرهامبتون.

واضطر بنجامين بن وايت إلى مغادرة مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون مصابًا عند حدود الدقيقة 29، ليشارك لويس سكيلي بدلًا منه.

ويواصل أرسنال معاناته مع الإصابات، لكن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا تنفس الصعداء أخيرًا بعد أن استعاد خدمات الثلاثي رايس وساليبا وتيمبر.

ذا صن

رقم قياسي لصلاح

حطم المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي، بصناعة هدف في فوز ليفربول (2-0) على برايتون.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يساهم بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن وصل إلى المساهمة 277، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن صلاح سجل 188 هدفًا وصنع 89 آخر بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الصحافة الإسبانية

آس

رسائل رافينيا

وجه البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة عدة رسائل بعد الفوز أوساسونا بهدفين دون رد في الدوري الإسباني.

وقال رافينيا: "وضعنا يسير بشكل جيد جدًا، يجب أن نركز على أنفسنا، وهذا هو الأهم في النهاية، وإذا قمنا بعملنا كما يجب، فلن نضطر للقلق بشأن الآخرين".

وأضاف: "مثل هذه الانتصارات تمنحنا الثقة لمواصلة حصد النقاط، أعتقد أننا نقدم مباريات أفضل من السابق".

ماركا

جاهزية مبابي

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، تعافي كيليان مبابي، الذي كان يعاني من إصابة في ركبته اليسرى بعد تعرضه لضربة قوية.

وأصبح مبابي جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة الدوري الإسباني ضد ألافيس، اليوم الأحد.

وقال ألونسو: "لقد عاد كيليان، إنه جاهز للعب.. إنها أخبار جيدة، بالطبع".

موندو ديبورتيفو

برشلونة يكرر سلسلته التاريخية

رفع فريق برشلونة عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها أهدافا إلى 37 مباراة بعد الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد.

ويعد هذا هو نفس الرقم القياسي الذي حققه برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي في الفترة من فبراير 2018 إلى فبراير 2019 (التسجيل في 37 مباراة متتالية).

ولا تزال أفضل فترة تسجيل متتالي في تاريخ برشلونة بعيدة المنال، وهي سلسلة من 63 مباراة في الدوري، تم تسجيل الأهداف فيها من فبراير 2012 إلى أكتوبر 2013.

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

قلق في إنتر

تزايدت حالة القلق داخل نادي إنتر ميلان بشأن مستقبل مشاركة الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، في ظل استمرار غيابه عن الملاعب منذ التاسع من نوفمبر الماضي، وسط ترجيحات بعدم عودته إلى المنافسات الرسمية قبل يناير 2026.

لن يتمكن دومفريس من خوض أي مباراة خلال عام 2025، حيث يستعد اللاعب لإجراء زيارة طبية متخصصة خارج إيطاليا الأسبوع المقبل، في محاولة للوصول إلى تشخيص نهائي لحالته الصحية.

وبسبب غموض الحالة، قرر إنتر تغيير النهج الطبي، والتشاور مع عدد من المتخصصين في جراحة العظام، خصوصًا في إصابات الكاحل، على أن يسافر دومفريز إلى الخارج الأسبوع المقبل للخضوع لفحص متخصص.

‏calcionews24

عقبة أمام راموس

يواجه انتقال سيرجيو راموس، إلى نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقبة تهدد الصفقة.

وتمنع الظروف الحالية انتقال راموس إلى الدوري الإيطالي، رغم تطلع اللاعب لخوض مغامرة أوروبية جديدة.

وتتمثل المشكلة الرئيسية أمام انتقال راموس إلى الكالتشيو، في الراتب الشخصي، ورغم أنه لاعبًا حرًا، إلا أن راتبه يظل مرتفعًا، بالقدر الذي يعجز ميلان عن تلبيته.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

غياب بوجبا

يغيب لاعب خط الوسط المخضرم بول بوجبا، عن مواجهة فريقه موناكو المقبلة ضد مارسيليا، خارج ملعبه، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، تفاصيل حالة بوجبا، مؤكدًا أن اللاعب شعر بآلام في ركبته اليمنى أثناء عمليات الإحماء في المواجهة الماضية، ليتم استبعاده من قائمة لقاء الأحد.

فوت ميركاتو

موقف ديشامب من رئاسة الاتحاد الفرنسي

تحدث ديدييه ديشامب، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس، صباح السبت، عن مستقبله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديشامب مع فرنسا في يوليو المقبل، وستكون بطولة كأس العالم 2026 آخر مشاركة دولية له على رأس كتيبة الديوك.

وبينما سيرحل ديشامب بعد مونديال 2026، أكد مدرب المنتخب الفرنسي أنه لا يشعر بأي قلق حيال ما سيأتي بعد ذلك، ونفى ديشامب ردًا على سؤال وجه له خلال اجتماع الجمعية العمومية، أي طموحات لتولي منصبًا سياديًا داخل اتحاد الكرة الفرنسي.

الصحافة الألمانية

بيلد

إصابات بالجملة في دورتموند

‎بوروسيا دورتموند يواجه أزمة دفاعية قبل مواجهة فرايبورغ، بعد تعادله 2-2 أمام بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا.

‎الفريق سيغيب عنهم قلبي الدفاع الأساسيين، ففالديمار أنطون تعرض لتمزق في أوتار الركبة بينما أصيب آرون أنسيلمينو في القدم/الكاحل، ما يجبر المدرب نيكو كوفاتش على البحث عن حلول عاجلة في الخط الخلفي.

وكالة الأنباء الألمانية

فليك يصدم شتيجن

يملك الألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أملاً ضعيفاً، من أجل الحصول على دقائق لعب مع برشلونة عقب عودته من الإصابة، حسبما أوضح مواطنه ومدربه هانزي فليك.

ويغيب تير شتيجن عن برشلونة منذ 4 أشهر، بسبب خضوعه لجراحة في الظهر، بينما اعتمد الفريق على الوافد الجديد خوان جارسيا، ليكون الحارس الأول للفريق.

وقال فليك في المؤتمر الذي يسبق مواجهة أوساسونا التي تقام السبت: "خوان هو الحارس رقم واحد لدينا، ليس هناك المزيد"