يترقب عشاق كرة القدم حول العالم معرفة الفائزين بجوائز الأفضل في اللعبة على مدار عام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وكان فيفا قد أطلق جوائزه للأفضل بشكلها الحالي في عام 2016 تحت مسمى "ذا بيست"، وذلك بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وتستقبل العاصمة القطرية الدوحة النسخة العاشرة من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسليم جوائز الأفضل "ذا بيست" هذا العام 2025 في فئات عديدة.

ويقام الحفل قبل استضافة الدوحة المباراة النهائية للنسخة الثانية لبطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب "أحمد بن علي".

ومن المقرر أن يشهد الحفل تسليم 10 جوائز متنوعة، وهي أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب/مدربة لفريق رجال وسيدات، وأفضل حارس وحارسة مرمى، وكذلك جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة "مارتا" لأفضل هدف للسيدات، وجائزة فيفا للمشجعين، وجائزة فيفا للعب النظيف.

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب وجود محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، بينما ينافس عمرو ناصر، لاعب فاركو سابقا والزمالك حاليا، على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وفيما يلي نستعرض موعد حفل جوائز "ذا بيست 2025" والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدتها.

موعد حفل جوائز ذا بيست 2025

يقام حفل جوائز ذا بيست 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2025

سيتم بث حفل جوائز ذا بيست 2025 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة بشكل مجاني.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لحفل جوائز ذا بيست 2025 عبر منصة "FIFA+" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أو عبر البث المباشر لقناة بي إن سبورتس الإخبارية على "يوتيوب".

