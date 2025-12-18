وسط شكوك حول مستقبله.. ألونسو مطلوب في مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل ألونسو، الذي يقضي حاليا موسمه الأول كمدير فني لريال مدريد، في ظل تذبذب نتائج الفريق.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ألونسو يظهر كخليفة محتمل لمواطنه الإسباني بيب جوارديولا، الذي بات قريبا بالفعل من مغادرة مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الباسكي حظي باهتمام كبير من مانشستر سيتي خلال فترة تدريبه لفريق باير ليفركوزن، ورغم الصعوبات التي واجهها في "سانتياجو برنابيو"، يبدو أن سمعته لم تتأثر بشكل كبير.

وإذا قرر بيب جوارديولا الرحيل في نهاية الموسم، فإن إدارة السيتي لا تستبعد التعاقد مع ألونسو.

ومن المحتمل أن يتخذ ريال مدريد قرارا بإقالة ألونسو من منصبه حال التعثر أمام إشبيلية في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني، أو في كأس السوبر المحلي في شهر يناير المقبل.