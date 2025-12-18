المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الأردن

الأردن

0 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

وسط شكوك حول مستقبله.. ألونسو مطلوب في مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:13 م 18/12/2025
ألونسو

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل ألونسو، الذي يقضي حاليا موسمه الأول كمدير فني لريال مدريد، في ظل تذبذب نتائج الفريق.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ألونسو يظهر كخليفة محتمل لمواطنه الإسباني بيب جوارديولا، الذي بات قريبا بالفعل من مغادرة مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الباسكي حظي باهتمام كبير من مانشستر سيتي خلال فترة تدريبه لفريق باير ليفركوزن، ورغم الصعوبات التي واجهها في "سانتياجو برنابيو"، يبدو أن سمعته لم تتأثر بشكل كبير.

وإذا قرر بيب جوارديولا الرحيل في نهاية الموسم، فإن إدارة السيتي لا تستبعد التعاقد مع ألونسو.

ومن المحتمل أن يتخذ ريال مدريد قرارا بإقالة ألونسو من منصبه حال التعثر أمام إشبيلية في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني، أو في كأس السوبر المحلي في شهر يناير المقبل.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

