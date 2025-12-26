المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في البوكسينج داي.. مانشستر يونايتد يعبر نيوكاسل بأقدام دروجو

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:59 م 26/12/2025
دروجو

دروجو

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الشياطين الحمر في مباراة نيوكاسل بهدف نظيف، سجله باتريك دروجو في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية بقدمه اليسرى، حيث انتهى بتقدم الفريق بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سدد بينجامين سيسكو كرة قوية ارتطمت في القائم ومنعت الشياطين الحمر من هز الشباك بالهدف الثاني خلال اللقاء.

ورد لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد على كرة سيسكو، حيث سدد كرة قوية أيضًا في الدقيقة 62 ولكن القائم منعه من التعادل.

وقام روبن أموريم بعدد من التغييرات، حيث أخرج كل من ماسون ماونت وسيسكو وكاسيميرو، وأدخل ليني يورو وفليتشر وزيركزي.

وحصل لوك شاو على بطاقة صفراء في الدقيقة 69، قبل أن يحصل ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل على بطاقة أيضًا في الدقيقة 73.

وحاول لاعبو نيوكاسل التسجيل خلال أكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني، ولكن مدافعي الشياطين الحمر منعوا لاعبي نيوكاسل من المرور.

وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفيت بفوز مانشستر يونايتد في جولة "البوكسينج داي" بهدف نظيف.

وحصل الشياطين الحمر على 3 نقاط غالية، ليقترب من المربع الذهبي ويحصد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام وولفرهامبتون، في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نيوكاسل القادمة
