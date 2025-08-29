أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة موناكو الفرنسية، عن عدة مواجهات قوية، في مرحلة الدوري، التي سوف تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وتأتي مواجهة روما مع ليل، نوتنجهام ضد بورتو، بالإضافة لأستون فيلا أمام بولونيا ضمن أبرز المواجهات.

قرعة الدوري الأوروبي.. طريق صعب لعبد المنعم ومهمة سهلة لأستون فيلا

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي على النحو التالي:

- يلتقي روما مع كلا من: ليل، رينجرز، فيكتوريا بلزن، سيلتيك، ميتيلاند، نيس، باناثينايكوس، شتوتجارت

- أستون فيلا يواجه: ريد بول سالزبورج، فينورد، ماكابي، فنربخشة، بانج بويز، بازل، بولونيا، جو أهيد إيجلز.

- نوتنجهام فورست سيصطدم بـ: بورتو، ريال بيتيس، فرينكفاروزي، سبورتنج براجا، ميتيلاند، شتورم جراتس، مالمو، أوتريخت.

- بورتو يلاقي: رينجرز، ريد بول سالزبورج، فيكتوريا بلزن، نيس، نوتنجهام فورست، مالمو، أوتريخت، النجم الأحمر (سرفينا زفيردا).

وفي المقابل سيواجه نادي نيس الذي يضم محمد عبد المنعم كلا من: روما، بورتو، سبورتنج براجا، فنربخشة، فرايبورج، لودوجوريتس، جو أهيد إيجلز، سيلتا فيجو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مرحلة الدوري في بطولة اليورباليج، يومي 24 و25 سبتمبر المقبل.

وكشفت الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، عن أنه سيتم الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الدوري، لبطولة الدوري الأوروبي 2025-2026، يوم الأحد المقبل.

ظهور منتظر لعبد المنعم.. وعودة نوتنجهام من بوابة الدوري الأوروبي

وتشهد منافسات النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي، مشاركة مصرية، بظهور نادي نيس الفرنسي، الذي يضم المدافع الدولي محمد عبد المنعم.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الأوروبي مشاركة عدة أندية قوية، أبرزها روما الإيطالي، أستون فيلا الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ليون الفرنسي بالإضافة لعودة نوتنجهام للمنافسات القارية بعد غياب لسنوات طويلة.

ويغيب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، بعدما تم إبعاده عن البطولة، ليشارك في دوري المؤتمر، بسبب مشاركة فريق ليون الفرنسي الذي يقع تحت إدارة رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور، مالك النادي الإنجليزي في الوقت ذاته.

"حطموا أحلامنا".. كريستال بالاس يثور ضد استبعاده من الدوري الأوروبي

وفي المقابل يعود نوتنجهام فورست للمشاركة في المنافسات الأوروبية، من بوابة الدوري الأوروبي، عقب استبعاد كريستال بالاس، بعدما كان متأهلًا بنهاية الموسم الماضي لدوري المؤتمر فقط.