المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد المحمدي: جائزة البالون دور لن تخرج عن لاعبي باريس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:21 م 29/08/2025
أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا

أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا

أكد أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا، أن جائزة البالون دور (الكرة الذهبية)، لن تخرج عن لاعبي باريس سان جيرمان، بعد فوزهم بالثلاثية المحلية ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أحمد المحمدي: ديمبيلي وحكيمي وفيتينيا الأقرب للبالون دور.. وباريس المرشح للفوز بدوري الأبطال

وقال أحمد المحمدي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "باريس قدم موسمًا أكثر من رائع، وكان يستحق حصد لقب دوري أبطال أوروبا، فهو لديه لاعبين ممتازين بقيادة لويس إنريكي".

وأضاف: "أرى أن جائزة البالون دور لن تخرج عن لاعبي باريس، مثل ديمبيلي وحكيمي، بالإضافة إلى فيتينيا، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا بالموسم الماضي، هناك أندية قوية مثل مانشستر سيتي، برشلونة وريال مدريد، لكن أرشحهم للحفاظ على لقب دوري الأبطال".

صلاح وديمبيلي وحكيمي.. 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025

نجم أستون فيلا السابق: لقب الدوري الأوروبي سيكون من نصيبنا

وعن نتيجة قرعة الدوري الأوروبي، البطولة التي يشارك فيها الفيلانز، علق قائلًا: "كل الفرق لديها فرصة الفوز باللقب، هناك عدة أندية قوية ستشارك في المسابقة، مثل روما وفنربخشة وفينورد، أندية لديها تاريخ كبير".

وتابع: "لدينا مدرب ممتاز ويمتلك خبرات كبيرة، فهو أكثر مدرب فوزًا بلقب البطولة، وهذا يمنحنا فرصة كبيرة، لندخل النسخة الجديدة ونحن متحمسين والجماهير لديها الشغف، لقب الدوري الأوروبي سيكون من نصيبنا هذا الموسم".

أستون فيلا
أستون فيلا
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان أحمد المحمدي البالون دور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات