أحمد المحمدي: جائزة البالون دور لن تخرج عن لاعبي باريس

أكد أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا، أن جائزة البالون دور (الكرة الذهبية)، لن تخرج عن لاعبي باريس سان جيرمان، بعد فوزهم بالثلاثية المحلية ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أحمد المحمدي: ديمبيلي وحكيمي وفيتينيا الأقرب للبالون دور.. وباريس المرشح للفوز بدوري الأبطال

وقال أحمد المحمدي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "باريس قدم موسمًا أكثر من رائع، وكان يستحق حصد لقب دوري أبطال أوروبا، فهو لديه لاعبين ممتازين بقيادة لويس إنريكي".

وأضاف: "أرى أن جائزة البالون دور لن تخرج عن لاعبي باريس، مثل ديمبيلي وحكيمي، بالإضافة إلى فيتينيا، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا بالموسم الماضي، هناك أندية قوية مثل مانشستر سيتي، برشلونة وريال مدريد، لكن أرشحهم للحفاظ على لقب دوري الأبطال".

صلاح وديمبيلي وحكيمي.. 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025

نجم أستون فيلا السابق: لقب الدوري الأوروبي سيكون من نصيبنا

وعن نتيجة قرعة الدوري الأوروبي، البطولة التي يشارك فيها الفيلانز، علق قائلًا: "كل الفرق لديها فرصة الفوز باللقب، هناك عدة أندية قوية ستشارك في المسابقة، مثل روما وفنربخشة وفينورد، أندية لديها تاريخ كبير".

وتابع: "لدينا مدرب ممتاز ويمتلك خبرات كبيرة، فهو أكثر مدرب فوزًا بلقب البطولة، وهذا يمنحنا فرصة كبيرة، لندخل النسخة الجديدة ونحن متحمسين والجماهير لديها الشغف، لقب الدوري الأوروبي سيكون من نصيبنا هذا الموسم".