افتتح روما الإيطالي مشواره في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي بانتصار ثمين خارج أرضه على حساب نيس الفرنسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

بعد شوط أول سلبي، تمكن إيفان نديكا من افتتاح التسجيل لروما في الدقيقة 52، قبل أن يضيف جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 55، فيما قلّص تيريم موفي الفارق لنيس من ركلة جزاء بالدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة ريال بيتيس الإسباني أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي بتعادل مثير 2-2؛ حيث تقدم سيدريك باكامبو لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، لكن الضيوف قلبوا النتيجة بثنائية لإيجور جيسوس (18، 23)، قبل أن ينقذ أنتوني بيتيس بهدف التعادل بالدقيقة 85.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم في ذات الجولة عن فوز ميدتييلاند الدنماركي 2 / صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، وبراجا البرتغالي على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي على ضيفه فناربخشه التركي.

كما فاز فرايبورج الألماني 2 / 1 على ضيفه بازل السويسري، ولودوجوريتس رازاجراد البلغاري على مضيفه مالمو السويدي بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل ريد ستار الصربي مع ضيفه سيلتك الأسكتلندي 1 / 1.