كلام فى الكورة
"مزحة لا تصدق".. رسالة مسربة تكشف رد فعل توتي بعد إهدار روما ثلاث ركلات جزاء

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:57 م 03/10/2025
توتي

فرانشيسكو توتي

أثار فرانشيسكو توتي، أسطورة وقائد روما السابق، الجدل بتعليقه على واقعة إهدار فريق العاصمة لثلاث ركلات جزاء متتالية خلال خسارته أمام ليل الفرنسي بهدف دون رد في الدوري الأوروبي.

تعليق توتي يتحول إلى حديث الشارع الرياضي

بحسب تقارير صحف "كورييري ديلو سبورت" و"لا جازيتا"، أرسل توتي رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" لمجموعة من أصدقائه، قال فيها: "إنها مزحة، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا، لم يحدث هذا في تاريخ كرة القدم، ثلاث ركلات جزاء متتالية، فقط روما قادر على مثل هذه الأمور".

وسرعان ما انتشرت الرسالة على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية الإيطالية، لتصبح محور حديث الجماهير.

تفاصيل المباراة والركلات الضائعة

أهدر المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك الركلة الأولى، قبل أن يمنح الحكم روما فرصة إعادة التنفيذ بسبب التعدي، لكنه أخفق أيضًا في المحاولة الثانية.

أما المحاولة الثالثة، فكانت من نصيب ماتياس سولي، غير أن حارس ليل بيرك أوزر واصل تألقه وتصدى للكرة ليحبط آمال الذئاب.

المدير الفني لروما، جيان بييرو جاسبريني، لم يخف هو الآخر صدمته، مؤكدًا عقب اللقاء أنه "لم يشاهد في مسيرته ثلاثة إهدارات متتالية لركلات جزاء في مباراة واحدة".

ويستعد روما لمواجهة فيورنتينا يوم الأحد المقبل على ملعب فرانكي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

طالع ترتيب مجموعات الدوري الأوربي من هنا

روما ليل فرانشيسكو توتي الدوري الأوروبي أرتيم دوفبيك ماتياس سولي بيرك أوزر جيان بييرو جاسبريني فيورنتينا

