برجاء إدخال نص صحيح
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

عمر طارق يطمئن الجماهير: جاهزون لتحدي الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:22 م 20/08/2025
عمر طارق

عمر طارق لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة

طمأن عمر طارق، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، الجماهير المصرية بشأن حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويشارك عمر حاليًا مع المنتخب المصري الأول للرجال في بطولة الأفروباسكت المقامة في أنجولا.

وأكد عمر طارق، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، أنه يتماثل للشفاء ويستعيد لياقته البدنية تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه في حال أفضل بكثير الآن، ويطمح لتقديم المزيد والعودة إلى مستواه المعهود قريبًا.

وأعرب عمر عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي مباشرة بعد تصدره المجموعة، مما يتيح للفريق خوض مباراة أقل مقارنة ببعض الفرق الأخرى.

وأشاد بدعم الجماهير المصرية، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بهذا الدعم من خلال الاهتمام اللافت والتغطية الإعلامية المميزة، التي تحدث فارقًا كبيرًا للفريق.

وأضاف أنه يأمل استمرار هذا التشجيع في المرحلة المقبلة، متعهدًا ببذل قصارى الجهد لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون في ربع النهائي الأفروباسكت

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني في الدور ربع النهائي من بطولة الأفروباسكت، بعد أن تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 77-68.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

الكاميرون منتخب مصر أنجولا ربع النهائي كرة السلة الأفروباسكت عمر طارق

أخبار تهمك

